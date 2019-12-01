那天我很早便投了票，由於有先聲奪人之勢，全日不停留意着統計及各區情况，然後凌晨時分收到友人們的奔走相告：區選變天了；所有人都很意外，當選的落選的投票的，說是（民意）海嘯，倒也傳神。區議會變天了，社區會跟着變天嗎？所有的積習惡名，可以藉以清洗換新？抑或下屆又會打回原形？明年的立法會會跟着變天嗎？

區選變天過了幾日，理大解封，特朗普簽署《香港人權與民主法案》，但無人敢說這陣子街道上的平靜會不會長久。新「一哥」見記者，說林鄭考慮成立中的「獨立檢討委員會」不查警察；今期我們有前政治部警官Martin Purbrick撰文，詳細分析了前線警察策略部署的錯誤，如何導致香港跌入「軍規22條」窘局，結論是，只有成立獨立調查委員會才可以救香港。

編者話//黎佩芬

攝//賴俊傑

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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