周日話題：Escaping Hong Kong's Catch 22 逃出香港的「軍規22條」窘局

香港已陷入一種示威者和警方都重複行使暴力的「軍規22條」式窘局。「軍規22條」（Catch 22）是約瑟夫．海勒（Joseph Heller）在其1961年同名小說《第22條軍規》中新創的詞語，意指一個進退維谷或非常棘手的處境，因涉及自相矛盾或互相依存的情况而沒有出路。香港政府不採取政治舉措打破示威者與警察之間的暴力循環 ，也就把我城置於「軍規22條」般的境地。

政府未有為贏取大多數民心而謀求使暴力降溫，又或致力於有意義的溝通或讓步。政府和警方的取態是一應反對所有政治示威，把大型的和平示威與較小規模的暴力示威扯上關係，並以警隊的武力回應暴力。這做法並沒奏效，只見示威持續、暴力升級。為應對（往往表現暴力的）示威者，警方的做法是使用武力，而政府則實行限制自由，結果削弱了警方和政府的認受性；萎縮的認受性導致更多示威、更多暴力，警隊也就用武更多。這個暴力循環已變得極端，令警方大大喪失公眾信任，而冲蝕了港人和平示威的暴力激進示威者，也受到人們的極度憤怒。

統統武力鎮壓 暴力循環變極端

我們是如何走到這個局面的呢？6月12日早上7時，我在上班途中走到政府總部和立法會大樓一帶，看看有多少示威者。到7時半，示威者已團團包圍着政府大樓。大樓外部署了大批佩有保護裝備的警員，一副準備開打而不是對話的樣子。絕大部分示威者都是和平的，有人在唱廣東話歌和聖詩。然而，也有一班較少數的年輕人志不在和平。我跟一些後生仔談，問他們想做什麼，他們告訴我會「對抗警察」。我很震驚，因為他們很有禮，受過教育，也會說英語，但卻決心要對抗警察。那一天以暴力告終，幾百名示威者攻擊警察，而警察的反應是對所有和平群眾使用武力。由那天開始的事件，其後都成為暴力循環加劇的解說圖。

7月14日，警方在繁忙的新城市廣場內追擊示威者，在場購物的人、帶着家人的市民都驚恐不已。自此警方屢次進入繁忙商場追捕示威者，因而失去普羅市民的支持。防暴警察進入繁忙商場追捕，令無辜者安全受到威脅，這做法實在與警察保護公眾安全的職責相悖。

白衣打人 事關長期縱容鄉黑

7月21日，身穿白衣的鄉民和黑社會在元朗西鐵站襲擊市民，數以百計的人急電報警，但直到襲擊開始39分鐘後，才有警員到場；襲擊其間曾有兩名軍裝警員離開西鐵站，對事件不聞不問。我收到的情報消息稱，襲擊早在一周前已策劃，有人設立了一個龐大的WhatsApp群組以組織參與者，當中涉及5個不同的黑社會幫派。警方怎麼可能袖手旁觀，任由事情發生？這是維持治安的失誤，失誤不在於警方沒有即時反應這麼簡單，而是在於未能事先發現將有襲擊並阻止其發生，也在於警方向來維持新界治安的手法，容許了黑幫在鄉間盤踞坐大，成為影響村代表以至鄉村物業的勢力。

8月31日多區有大型示威，警方接報一名男子在太子站揮舞斧頭，襲擊他人，於是派速龍小隊到場。人們拍到的視頻可見，警員在停靠月台的列車上毆打乘客，包括許多身上並無示威裝備的人。這些全副武裝的警察，無差別地毆打手無寸鐵而毫無反抗的人，事後又阻擋急救人員進入月台，傷者延至幾小時後才送到醫院。警察用武的多段視頻，及其拒讓傷者迅速得到醫療救治的不當做法，令陰謀論浮現民間，稱警察殺了示威者並隱藏屍首。就是這樣，警隊完全失去了公眾信任。

而警方恣意使用催淚氣體，並未令示威止息，更令其進一步冒犯大部分的無辜百姓。直至11月底，警方在連月示威中施放的催淚彈超過9000發。這看起來是匪夷所思的，因為與警察對峙的示威者幾乎全戴有防毒面具，最受催淚氣體影響的其實是無辜的街坊和旁觀者。11月11日，警方在數以千計中環白領外出午膳的時候，於畢打街向示威者施放催淚彈。催淚氣體還曾被射進地鐵站入口、屋苑、行人天橋。10月醫學期刊《刺血針》刊登的一篇文章表示：「在人口稠密的市區使用催淚彈來控制人群和暴亂，但政府為公眾提供清除殘留污染指引，以及保障旁權者、受影響社區與持份者健康的措施，卻乏善可陳；隨着香港事態持續，人們必須檢討如此做法是否洽當。」

隨意抓弱者 暴力分子卻跑掉

警方以非法集結罪的名義，拘捕大批沒涉及暴力的示威者。截至11月中，警方引用各式罪名拘捕的總人數超過4400。從一些紀錄拘捕過程的視頻明顯可見，警方拘捕暴力示威者（他們很多看來較強健）的成功率有限，但拘捕那些體格較弱、被追時不能快跑的示威者，卻遠遠較易成功！然而，以非法集結為由在示威區內隨意抓人，並未能解決問題的癥結。關鍵是一班相對小撮而未被捕的暴力激進分子。

警方6月12日在金鐘和7月21日在元朗維持治安的失誤，警察無差別施放催淚彈、在政治示威中大舉拘捕任何參與者的做法，都無助遏止示威暴力。利用警隊去打擊就着政治議題抗議的民眾，只會帶來策略上的失敗，令更多人失去對警方和政府的信心和信任。

香港民意研究所倡導的「我們香港人」民意調查，正正突顯了大眾信心信任的凋零。調查問道：「有意見認為警隊幾個月嚟出現咗濫捕、失控等唔專業嘅行為。你有幾贊成或者反對呢個講法？」67%的受訪港人同意這個說法。

警方現正處於「軍規22條」式的窘况。警員對暴力挑釁的示威者用武，是因為上級命令和警隊手冊都要他們必須這麼做。然而，對着一整群示威者使用警方的武器（催淚彈、橡膠子彈、海綿彈、水炮），卻會觸怒政治示威者；他們看到的是警方過分使用武力，於是也就提升暴力回應。警察受制於自己的守則和指令，是不會改變的，因為那些守則要求他們服從指示。而主要有兩個關鍵問題，導致警方自己掉入「軍規22條」的窘境。

長遠管理衝突不靠鮑威爾主義

第一個問題是，警員使用武力的守則只能由警方高層修改。警隊是紀律機關，指令由上至下；但要令一個機關迎來轉變，相關構思必須由下而上，由具創意想法的中層管理者提出。美國軍方就是一個紀律機關經歷信條變革的例子。美軍在2003年攻打伊拉克之前的策略建基於「鮑威爾主義」（Powell Doctrine），即用排山倒海的武力打勝仗；但後來美軍改採「彼得雷烏斯主義」（Petraeus Doctrine），放輕武力的使用，而是更側重於長遠管理一場衝突。彼得雷烏斯在伊拉克有一句很出名的話，他問記者：「告訴我，怎麼讓這裏收場？」離開伊拉克之後，他督印了《反叛亂戰地手冊》，強調美軍期望領袖既會思考也會作戰。手冊中有些一反常理的指引，例如「有時毫不作為就是最好的反應」。香港和伊拉克的情况非常不同，但香港警方也應該學習如何鼓勵中層管理者運用創意，好能針對轉變中的情勢，迅速調整策略和戰術。

高層無力或無意阻警員濫暴

第二個關鍵問題是，前線警員暴力對待示威區內任何人的行為，並未受到管理層的有效控制。實在太多的視頻證據顯示，前線防暴警員使用過分暴力拘捕任何人。這情况應該在衝突的早期就被阻止，但警方高層一是阻止失敗，一是無意控制前線警員。這種往往旨在懲罰而非拘捕的無差別使用武力做法，在在令公眾失卻對警察的信任。

政權是暴力的專利者，意思是但凡其他人的暴力都是非法的。然而，即使是政權機關（主要是警隊）行使的暴力，也應該在法律範圍之內。這正正是法治觀念那麼重要的原因。顯而易見，示威者使用暴力必須被捕，因為人人都受制於法律。法治觀念的意思是，統治者不會凌駕於法律，因此如果警員犯法，也應該被檢控。但當下的情况卻是失去了這方面的問責。

問責暴力 唯有獨立調查委員會

要令香港人相信暴力示威者和警察一樣受制於法律，唯一方法就是成立調查委員會，問責在2019年連場示威中的所有暴力事件。很明顯，有部分示威者曾使用暴力，這該由委員會作出調查和提交報告。同樣明顯的是，警方使用的武力程度遠超社會預期，這是必須檢討的。調查委員會的成員必須獨立於政府，最理想的做法是由司法機構人員擔任。

香港市民需要知道暴力因何發生的真相，包括為什麼警方要使用這些武力。唯有成立調查委員會，方能令香港走出困住我們所有人的「軍規22條」窘局。

【英文原文見另文】

文//Martin Purbrick（前香港皇家警察，曾任職政治部，負責反恐及刑事情報科的三合會研究等工作）

譯//葉杏麗

編輯//馮少榮

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