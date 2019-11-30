日間的風景又截然不同，落地玻璃大窗引入美麗風景和天然採光，在華貴雅致的裝潢下，恍如成為網絡紅人的打卡熱點，採訪當天就有不少客人悠然享用下午茶。由12月至明年1月推出的冬日下午茶，包羅眾多冬日美食，包括鹹點的火雞、栗子配菠菜麵包和日式綠茶、紅毛丹配酥皮餅，以及甜點的焦糖塞克爾梨配法式焦糖蛋糕和山核桃、肉桂法式奶油泡芙都是少見的下午茶配搭。值得一提的是，下午茶可選配的飲品超過15種，更可額外付費享用巴黎之花（Perrier-Jouët）香檳，選擇多得令人眼花撩亂。

■麗思酒廊

地址：澳門麗思卡爾頓酒店51樓

查詢：+853 8886 6712

營業時間：周日至四下午2:00至凌晨1:00；周五、六延至凌晨2:00

註：雞尾酒78澳門幣/杯起

冬日下午茶：

供應時間：2019年12月1日至2020年1月6日

收費：488澳門幣起（兩位用）