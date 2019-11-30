南投唯一火車鐵路 登「移動博物館」 遊古早車站

集集線於1922年正式通車營運，由彰化的二水站為起點，一路延伸至南投的車埕站終結，全長29.7公里，共設7個站，是台鐵最長的鐵路支線，也是目前南投縣唯一仍在運作的火車鐵路。支線成立，最初是為了運送名物山蕉、樟木及建築物料，後來日軍撤出，鄰近周邊城市又經濟崛起，鐵路才漸漸式微；加上9‧21大地震打擊（集集為震央中心），令這裏遭受嚴重破壞，一度面臨荒廢命運。

廢校改建鐵路學堂 模擬車廂賞「風景」

可幸縣政府沒有放棄，多番修復，集集線才得以重新運作。適逢今年為9‧21大地震20年，為了紀念集集線浴火重生，最近政府便在支線終點車埕火車站旁設立「鐵路觀光小學堂」及推出為期1年、9月底開始運行的集集線限定「國立集集美術館」彩繪列車（俗稱黃金香蕉號），讓公眾可輕鬆掌握集集線的歷史資訊，進一步認識集集的重生與蛻變故事。

鐵路觀光小學堂改建自廢棄的小學，除了提供遊客中心服務、展示舊式火車頭，最令筆者難忘的莫過於是大堂其中3面牆身，分別掛置了電視，同步播放搭乘集集線鐵道的實境影片！「乘客」可坐在一個模擬舊式火車車廂設計的空間中，欣賞集集線的沿路「風景」，配合火車行走時發出的噹噹聲，感覺猶如在坐火車。

列車變身博物館 介紹集集名物

至於集集線限定的「國立集集美術館」彩繪列車，則由設計師江孟芝操刀，以集集的經濟作物「山蕉」為題，從不同角度呈現集集的歷史脈絡與特色。列車車體由內到外都由香蕉色系組成，火車外觀、車廂內外採用嫩蕉黃色，而座椅及窗簾則是蕉肉白色，用色大膽。另外，車廂內也展出了集集山蕉的小知識，教大家如何選香蕉、香蕉的經濟效益，以及9‧21大地震的相關史料，儼如一個移動的博物館。至於班次方面，由車埕出發至二水，「黃金香蕉號」一天共有12班列車，僅在星期五六日、例假及例假前一日行駛，出發前記得留意台鐵官網的行車時刻表，那就不怕摸門釘了。

■鐵路觀光小學堂

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷127號 集集線（二水站至車埕站）

一日票：成人90新台幣（約23港元）、兒童或長者40新台幣（約10港元）

查詢：交通部台灣鐵路管理局（tip.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）

「和味」老車站 歎皇家山蕉美食

從車埕站登上「國立集集美術館」列車，不消半小時就抵達另一個集集線精華「集集火車站」。一下車，即見古色古香的木造老車站。據導遊指出，此車站約於1930年落成，是一座自日治時期便存在的檜木古建築。昔日集集盛產天皇御用的山蕉，為了方便運送，便在這裏設立行政中心，雖然在9‧21大地震中，車站嚴重損毁，不過政府沿用最初圖則重新翻新，所以車站外形幾乎與原本無異，值得鐵路迷觀賞。

此外，在車站附近還可嘗到一系列山蕉美食。南投群山林立，平原不足，舊時農民便將農作物移至山上種植，機緣巧合下，種出味道格外濃郁、營養價值更高的山蕉。山蕉與普通香蕉的品種一樣，分別只在於成長環境。山蕉必須種植在海拔400米的山坡之上，這個高度的土壤水分較少，令山蕉的成長周期較一般平地蕉慢2個月，因此，山蕉有更多時間儲存糖分及養分，肉質也因水分較少而變得紮實，所以無論口感與質地也與我們平日吃到的香蕉不同。

在眾多山蕉產品中，筆者最愛「集集香蕉蛋捲專門店」的山蕉蛋卷，用新鮮蕉肉混和雞蛋、砂糖及麵粉製成，不加添加劑，卻香氣撲鼻，令人一吃就停不了口。另外，「集元果觀光工廠」的山蕉雪糕也是記者的心水推介，雪糕用自家種植的山蕉製成，健康不油膩，店內還設有山蕉博物館，讓大家了解山蕉的抗性澱粉作用，以及認識各種的香蕉品種。

■集集香蕉蛋捲專門店

地址：南投縣集集鎮民生路81號

facebook：＠JiJiBananaEggRoll

■集元果觀光工廠

地址：南投縣集集鎮富山里大坪巷38號

查詢：www.jijibanana.net

●旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO可於網上辦理免費入台證（niioa.immigration.gov.tw）

天氣：南投縣12至2月氣溫約8至20℃

匯率：1港元約兌3.9新台幣

機票：中華航空香港來回台中，連稅項及附加費約由1564港元起

協力：台灣觀光局

文：Echo Cheung

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com