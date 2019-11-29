舞出經典《雷雨》 身體語言 無聲吶喊

上世紀30年代的劇作，一個反封建的家庭倫理大悲劇。

如果去掉語言，以最原始的身體出發，那些呼喊還會被聽見嗎？

7年前首演，巡演多個城市後，今年再次在港上演。

探索身體的各種可能，劇場內外，都要堅持。

《舞．雷雨》是鄧樹榮、邢亮和梅卓燕3人的跨界合作，多年來專注形體劇場的鄧樹榮，與兩名不同背景的編舞家合作，以創新手法演繹曹禺的經典作《雷雨》。作品於2012年新視野藝術節首演後，在2013年香港舞蹈年獎獨攬「最值得表揚編舞」、「最值得表揚舞蹈劇作指導」及「最值得表揚女舞蹈員演出」3項大獎。隨後曾到新加坡、中國內地及台灣巡演。2017年再次在香港重演。不過梅卓燕說短期內也未必可以再演，「因為埋班也有難度，之前的重演也找了南京的演員合作（江蘇省演藝集團歌劇舞劇院）。這次很難得集合了，差不多是最原本的一班演員」。

塑造人物性格 舞劇不止抒情

梅卓燕認為作品能夠在不同城市巡演，可能正是劇種比較特別，「是舞劇、無言劇，劇場的多方結合，特別是在舞劇這個劇種上開創了新方向。這個作品注重人物性格、角色塑造，還有戲劇的邏輯性。平日舞劇都是以抒情為主線，大家也一直認為舞蹈不擅長這方面的要求。但其實我們說舞蹈，應該是不限於某種舞蹈詞彙，而是所有關於身體語言的演出，包括無言劇、形體劇場。在舞蹈創作上，我們並沒有嘗試這種創造。記得在北京國家大劇院演出後，行內人的反應很好，他們也驚歎原來舞劇可以這樣做。」梅卓燕提到作品在不同地方上演反應也不同。「台灣人對於這個年代，中國的這些進步作家並不熟悉，因為這些作品當年是禁書。反之在中國內地，《雷雨》是經典，他們的閱讀方式也較深入，會把這齣作品跟其他改編劇場電影或舞蹈的作品作比較，所以解讀比較深。」

劇場力量 堅持發聲

原裝的4幕劇，兩個家庭，8個人物，30年的感情瓜葛，完全去掉語言，如何處理這些複雜的情感和強烈情感？《舞．雷雨》在藝術形式上的探索，起了一個示範作用。「我們是以最大的可能性去找最好的表達方法。我相信表演藝術是Total Theatre的概念，不需要劃分界線，任何手法能夠幫助故事情感發揮淋漓盡至，就可以採用作表達。我們最初的確是想做一個呼籲，看到今天不少創作人意識裏還是有點故步自封，所以希望每個人在不同位置上嘗試推進多一步。這次是很好的經驗，也許能刺激其他人繼續創新。」

創作於民國時期的《雷雨》，視為反封建的時代作品。梅卓燕坦然今天回看這個作品，還是非常敬佩曹禺先生。「創作這部小說時他只有20多歲，相信他當時帶着最純真和最熱切的態度去寫這個劇本，去表達關於無言的抗爭和吶喊，今天看，是完全切合社會現狀。」在紛亂的時代，當街上的呼喊比劇場更震懾人心，劇場的意義又是什麼？「當我們依然有機會走入劇場，也就不要錯過。因為這是發聲的機會，絕對不要輕易放棄。對我來說，今天劇場不再是一個空間，每一個地方也是劇場。因為劇場是關於一個表達的機會，無論在哪裏，我們也不要放棄，如何堅持發聲的機會。這是整體的信念，不論是日常生活、藝術或政治表態，也要盡力貢獻個人的力量，我認為這是基本的，在什麼場合也要保持這個初心。」

《舞．雷雨》

日期：12月13至14日

時間：晚上8:00

地點：香港兆基創意書院 多媒體劇場

票價：$200

查詢：www.newartspower.hk

票務查詢：3761 6661

文：林喜兒

編輯/陳淑安

電郵/culture@mingpao.com