進修情報：大數據時代 網上課程助你自我增值

1. Google課程

Google提供15個免費網上學習課程。

入讀資格：擁有Google帳戶便可報名

課程形式：影片教學，課時由1小時至40小時不等

課程內容：數碼營銷、網絡保安、提升工作效率、撰寫履歷、自我宣傳策略等等。用家完成課程內的所有主題可取得證書。其中「數碼營銷基礎資格」課程最深入，26個主題包括建立網站、社交媒體宣傳方法、搜尋引擎營銷、數據分析、發展網店及拓展生意版圖等等，這個課程更特設40題期終考試，通過後便可獲得有美國互動廣告協會（IAB）認證的證書。「數碼營銷基礎資格」當中，某些項目拆成單獨課程，用家可以按需要挑選。

費用：免費

詳情：learndigital.withgoogle.com/digitalgarage

2. Coursera

著名網上學習平台Coursera，有近190多間學府及機構合作提供超過3600個線上課程，文、理、工、商應有盡有，合作伙伴名字個個「響噹噹」，包括耶魯大學、史丹福大學、Google、IBM、PwC等等，本地也有香港中文大學及香港科技大學參與。

免費註冊後，你可以轉工、再進修、純粹興趣等個人需要選擇課程。有些課程為免費，為期4至6星期，完成後可以付費取得證書。

另外有針對求職需要的專項證書課程，在1年內速成一項專業技能；若希望繼續深造，亦也可以遙距完成學位課程，或完成碩士課程的部分單元後轉成學分。雖然Coursera的熱門課程都是數據科學、人工智能及演算法等等，但課程類型十分廣闊，包括平面設計、物理、語言學習、哲學及藝術等等。

詳情：www.coursera.org

整理： 黃嘉希