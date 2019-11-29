知多啲：讚賞付出過程 增強成長型思維

作為企業教練協助高管培養或改進領導能力，我的首要工作是改變其思維模式，特別是幫助Fixed mindset的人轉變為Growth mindset。Fixed mindset的焦點通常放在事情的結果，並從結果分析其他同事怎樣把事情搞砸了，上司怎樣欠缺溝通或不遵守承諾，感到處理衝突是勞累和沒有意思……我亦知道大多數人都喜歡被稱讚，特別是對其聰明才智和天分的讚賞。這樣的讚美雖能給人即時的振奮功效，但只有短暫的效力，副作用是導致對方成為「讚美的奴隸」。

我的目標是引導他們調適心態，培養Growth mindset——歡迎挑戰、擁抱錯失、享受付出努力、尋找新策略和不停學習。我會進入他們管理事情的過程，特別是失敗個案，逐步找出他們的盲點、疏忽了的觀察、教導及管理員工時忽略了的關節點，並審視自己的領導策略和管理手法，從錯誤中學習和成長，亦即是幫他們轉用Growth mindset去思考問題。

思維「跳掣」作自我診斷

在單對單的coaching中，我會給予坦誠和建設性反饋。說出真話，並引導對方從失敗中學習。如果在幾個來自不同背景和行業的工作坊裏，每個人都可從另一個有Growth mindset的人身上學習不同角度分析失敗，如何不遺餘力地解決問題，如何熱切追求學習和成長。Fixed mindset披戴一件特別的「衣裳」來遮掩瘡疤、軟弱和過失，讓他們感到安全、優越和有價值。起初或可保護他們，不久卻妨礙他們成長，窒礙他們進入充實和坦誠的人際關係。

我們都混合着這兩種思維，在某些處境（context）下，我們屬於一種思維；在另一處境下，我們屬於另一思維。因此，我們需明白什麼事情會讓我們「跳掣」，為自己作出「診斷」，幫自己由Fixed mindset轉變到Growth mindset。