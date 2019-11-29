上帝後花園格魯吉亞 遊軍道 探訪古都城堡

文： arc（flyingarc801@gmail.com）

想欣賞高加索山脈的壯麗風景，格魯吉亞絕對是理想地，她被南北面的小高加索和大高加索山脈夾在中間，境內群山處處，在公路上驅車飛馳，就能觀賞到各種連綿山色。

曾被列全球40大危險公路之一

就像今次我們遊歷的格魯吉亞軍用公路（Georgian Military Highway），便是賞山觀景的熱門路線。軍用公路的起點位於首都第比利斯，是唯一穿越高加索山脈通往俄羅斯Vladikavkaz的古老道路，因1801年沙皇亞歷山大一世下令修繕作行軍用途而得名。由於路况險峻，曾被列為全球40大危險公路之一。時移世易，今時今日的軍用公路不再危險，更成為旅遊路線，旅客沿途可盡覽當地湖光山色，順道到訪幾個歷史景點。

世外桃源城堡 承載血腥歷史

從第比利斯出發，首站我們拜訪Ananuri城堡。這座坐落在Zhinvali湖邊、有着淡藍色圓錐形屋頂的建築，在秀麗湖景的襯托下，儼如童話中的城堡，風景如畫，就連Lonely Planet都曾拿來用作高加索旅遊指南的封面。可是，這個世外桃源般的堡壘，見證的卻是一段段血淋淋的歷史。城堡建於17世紀，由當時統領該區的Aragvi公爵所建。18世紀爆發戰爭，城堡被敵軍縱火焚燒，Aragvi族人亦慘被屠殺。此後當地又經歷了數次農民起義，幸而Ananuri一直屹立不倒，遊客現在才能欣賞到這幅明媚風景圖。

Ananuri城堡的圍牆中建有兩座教堂，擁有藍色圓頂的一座是Church of the Assumption，建於1689年，外牆刻有十字架及葡萄等漂亮雕飾，教堂內則保留有17至18世紀留存下來的壁畫。至於旁邊較小的一間教堂Church of the Virgin外觀比較平實，但歷史更悠久，於17世紀初落成，幾位Aragvi公爵均葬於此。

從Ananuri沿軍用公路北上，大概20分鐘的車程，便到達一處廣闊開揚的山地。山上有座「俄格友誼紀念碑」，為一環形馬賽克建築，1983年建成，紀念200年前俄國與當時東格魯吉亞王國簽訂條約，東格魯吉亞從此成為俄國的保護國。紀念碑本身說不上歷史悠久，但其位置可欣賞到高加索山脈的絕佳景觀；而且通往紀念碑的路上有不少攤檔，販售當地特色食品和紀念品，因此沿軍用公路遊覽的旅客，通常都會在這裏停留，順道參觀。

半空滑翔 飽覽高加索山脈

這裏還有另一個更好玩的遊覽方式，就是滑翔傘！該處有不少滑翔傘指導員候駐，除了「陪飛」及供應全副裝備，還提供手提攝錄機，讓遊客攝下整個高空漫遊過程，飛行結束後1至3天內便會免費將影片傳送給客人留為紀念。他們的裝備和器材都頗新淨，費用相比其他歐洲國家不算昂貴，90美元（約700港元）便有10至15分鐘的飛行體驗，從高空360度飽覽高加索山脈的壯麗風光，物有所值！

從俄格紀念碑回首都第比利斯，途中不要錯過歷史古城Mtskheta。Mtskheta在公元前5至3世紀是東格魯吉亞王國的首都，亦是格魯吉亞在公元337年宣布基督教為國教的地方。直至現在，這個古都仍是國家重要的宗教及文化中心，亦是格魯吉亞東正教會的總部所在。

Mtskheta在1994年登錄世界文化遺產，城內有幾所重要宗教建築，包括Svetitskhoveli教堂及Jvari修道院。Svetitskhoveli教堂建於11世紀，現時仍是格魯吉亞最重要的教堂之一，地位顯赫，數位格魯吉亞君主均葬於此，相傳基督的袍亦埋在這裏。

古都千年教堂 朝拜聖人遺蹟

而位於山頭的Jvari修道院則建於6世紀，是格魯吉亞其中一座最古老的教堂。相傳4世紀時，將基督教傳入格魯吉亞的聖人St Nino在山上豎立了一個木十字架，自此聖蹟不斷，朝聖者絡繹不絕，Jvari修道院因此誕生。現時教堂內的中央亦豎立一座巨大的木十字架，傳說這位置便是當初St Nino豎立十架之處。除了參觀教堂，這裏還可以俯瞰Mtskheta美景，日落時，餘暉映照河邊的古都，襯托城內點點燈火，美不勝收，為這個神聖之地增添了一抹詩情畫意。

◆紅酒發源地 古法佳釀買少見少

說到葡萄酒，許多人立即會想到法國、意大利等地。其實追本尋源，盛產葡萄的高加索地區才是紅酒的故鄉，當中格魯吉亞更有獨門釀酒技藝。

格魯格亞傳統的釀酒方法，是用稱為Qvevri的巨型蛋狀陶器，將整顆葡萄連梗、皮、籽和汁一同埋在地下自然發酵。這方法的精髓在於Qvevri陶器是以全人手製造，過程繁複，而如今在格魯吉亞會做Qvevri的人已買少見少，所以要品嘗Qvevri葡萄酒的話就要趁早了。

● 旅遊錦囊

簽證：BNO免簽證，特區護照須網上申請簽證，費用20美元（約157港元，www.evisa.gov.ge/GeoVisa）

交通：阿聯酋航空從香港經迪拜轉機飛往第比利斯，全程約24小時，來回經濟客位約7100港元（連稅）

匯率：最方便是在當地機場以美元兌換拉里（Lari），1美元約兌2.97拉里

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com