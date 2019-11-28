珠寶時裝化 經典標記化作鑽飾

提起當今甚具競爭力的時裝品牌高級珠寶，相信莫過於Chanel、Dior與Louis Vuitton。早在1932年，Coco Chanel便已推出首個高級珠寶系列，搭配她設計的服裝；時至今天，彗星、山茶花等造型的珠寶鑽飾，更成為品牌的代表作。Dior Joaillerie則在1999年面世，在創作總監Victoire de Castellane帶領下，演繹以品牌高級訂製服、舞會，以及Mr. Dior的玫瑰花園等主題的珠寶鑽飾，靈感風格只此一家。至於Louis Vuitton亦在近年進攻高級珠寶領域，從Lorenz Baumer以至Francesca Amfitheatrof，兩位藝術總監均為品牌創造出大膽前衛的珠寶設計。近日時裝大師Giorgio Armani亦要分一杯羹，推出首個高級珠寶系列。

奢華優雅美學的延伸

身為跨界領域的翹楚，Mr. Armani坐擁整個以他為首的時尚王國，從時裝、美妝、家具、花藝，以至餐飲，都流露他獨有的意式奢華品味。他帶來的首個高級珠寶系列，誠如筆下的時裝，貫徹一貫奢華優雅美學，將簡約現代感與柔美融為一體，並加入一些異國情調主題。作為品牌高級成衣的延伸，Mr. Armani藉此系列跟時裝補足，他表示：「高級珠寶系列進一步突顯品牌的美學元素，同時保持着我的設計風格，堅持雅致及細膩的原則。」秉承品牌的極致工藝，高級珠寶系列選用珍貴的寶石製成，並由工匠精心製作，巧妙展現出Mr. Armani對珠寶的鍾愛。

品牌獨特符號

事實上，自品牌於1970年代中期創立之初，Mr. Armani的作品就已經清楚地顯示出他對裝飾珠寶的品味。那時，他便開始將硬寶石和樹脂玻璃，鑲嵌在飾邊或超細金屬的框架中，製成精緻的飾品。「對於我來說，縱使時間流逝，珠寶卻依然持久永恆。」Mr. Armani說。貫徹對鮮明風格的表達，首個高級珠寶系列包括的3個主題：「Borgonuovo」、「Sì」、「Firmanmento」。3個系列均圍繞品牌的經典代表作為靈感，透過不同的金屬材質、鑽石及寶石的運用，探索品牌的獨有符號，展現出獨樹一幟的特色元素。

文/ Vivian Lau

編輯/廖偉龍

查詢：Giorgio Armani 2532 7700