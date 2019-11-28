手工編織 設計獨特 逛歐洲選物小店 品味生活

有別於單一商品的銷售模式，選物小店（select shop）的優勢在於產品多元化，一家店舖就能收納風格不一而又種類不同的貨物，客人可以從中慢慢享受選購過程，隨時意外覓得心頭好，是現時很受大眾歡迎的商店類型。是次介紹的The Little Shop就是以歐洲選物小店為概念，致力從世界各地蒐羅不同手工品牌的服裝、配飾、珠寶及藝術雜貨，產品中大大小小的細節都是由工匠精心製作，設計獨特且品質細膩，豐富大家的生活質感。

法國比利時手工編織手袋 獨一無二

很多時候我們想買個高檔次的手袋，最怕不是其價格定位，而是走到街上與別人撞款，縱使款式多美，都會顯得自己品味不夠獨特。所以要買得精明，必定是投向小眾品牌，發掘一些時髦個性的手袋設計，一展個人風格。在這裏找到的Sophia Digard手袋，是由同名法國鈎針編織設計師設立的品牌。用上天然羊毛及拉菲草，以長時間物料染色和圖案配搭等工序，編織出一個個繁花競豔柔美多彩的手袋款式。品牌亦推出一系列以花樹枝節為靈感的胸針，巧妙鈎織的手藝猶如藝術品般，點亮不同造型。另一推介是比利時布魯賽爾的手織皮革手袋品牌Dragon Diffusion。品牌的手袋選用上乘耐用的鞣製皮革，並由經驗豐富的印度工匠編織而成，皮革顏色更會隨着歲月洗禮而變得有光澤，設計獨特又復古自然，樸素而不失優雅。

喀什米爾人手紡織藝術 盡顯異國風情

來自印度的圍巾品牌Yaser Shaw，擁有古老珍稀的喀什米爾人手紡織藝術，致力以公平貿易的方式製作優雅尊貴的高級純羊毛刺繡披肩，一針一線都是由工匠以傳統手藝逐步雕琢，簡約細緻的紗線花紋盡顯異國風情。美國皮革鞋履品牌FEIT同樣珍重傳統技術，每件鞋品從零開始皆由同一位鞋匠親手完成，比一般流水作業式製作的鞋履更着重細節。品牌亦特別採用植物染料為皮革上色，有機環保。某些運動鞋款的底部由水松和橡膠製成，十分輕身舒適，遠足時也能穿用。店家亦引入由日本著名珠寶設計師Naohiko Noguchi創立的首飾品牌Noguchi Bijoux。一系列14K白金和黃金飾品均於東京的工作室以人手鑄造，設計樸素典雅，不同場合佩戴都能散發出獨特的氣度和魅力。

法國有機香薰 點綴空間

除了精緻配飾，迷人怡情的獨特芳香同樣能大大提升生活質感。法國天然有機香薰品牌Mad et Len以著名意識流小說《追憶似水年華》 為靈感，致力尋遍世界上最稀有的精油原料，調配出能夠喚醒人們心底記憶的獨特香氣。其中最具特色的礦石香薰採用了撒哈拉沙漠的火山岩礦石，經特別處理後保存於人手製作的黑色鐵盒。使用時只需打開盒蓋，加上精油數滴，香氣隨即飄散。品牌還推出香水和純天然蠟燭系列，蠟燭燃燒後，殘餘的鐵盒更可做成收納筒或花盆，延續大家的生活品味。

文/ Angel Hong

模特兒/ Clarita（Sun Esee）

化妝及髮型/ Chris Lam

編輯/陳淑安

查詢：The Little Shop 2808 4438