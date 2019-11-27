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2019年11月27日星期三
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Gadget：強化對焦電影級攝錄 德國「紅點」相機進化論
新品推介：高階耳機穿「禮服」 5單元設計總監操刀
聲色俱全：藝術糅合電視 變形設計音色先行
宮廷古董拍賣 乾隆時期收藏 跨文化藝術
意念創新
Double F：區塊鏈與說故事
People：Cuson漫畫過癮好玩 怪叔叔為社會抒壓
Bulletin：藝術牆發放自由精神
紐約紳士風小熊報時
Wardrobe：拋開思想束縛 手袋不分雌雄
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意念創新
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【明報專訊】專家說乾隆年代的古董手工精湛，最難得是當中的創新意念。
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Gadget：強化對焦電影級攝錄 德國「紅點」相機進化論
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