Gadget：強化對焦電影級攝錄 德國「紅點」相機進化論

數到相機歷史，有超過百年歷史的Leica，可說是當今少數仍繼續推出相機的德國舊相機廠，而由它生產的鏡頭，更加是不少攝友夢寐以求；但說到相機功能，經典的M系無論是設計及結構，都與「快」字連不上關係，至於功能算是較貼近近代相機的TL、CL系列，性能雖然提高了不少，但仍與日本的相機有一段距離。不過，廠方最近推出全新的旗艦級產品SL2，作為4年前推出的SL後續機，不單止改善了相機的外形，更將機體的性能進一步提高，貼近現今日本相機的功能。

4700萬像素 連拍突破每秒20張

作為廠方旗艦級的全片幅無反相機，SL2的規格可說是現今相機中的頂級，除了使用4700萬像素並支援14 Bit RGB色的感光元件之外，亦內置Maestro III影像處理器及支援最高ISO 50,000。不過，除了像素高之外，更有驚喜的是SL2的連拍能力，由SL的每秒11張，提升至每秒20張。

由於SL2採用與Panasonic合作開發的L-mount接環鏡頭，因此相機亦加入部分Panasonic S1R的功能，其中一個十分實用的，是機身內置5軸防手震功能，最多可補償5.5級快門；此外，相機亦內置與S1R相同的高解像拍攝模式，能自動連續拍攝8張相片，之後再合成為1.87億像素的相片，在拍攝靜態題材而需要高像素配合時，便十分有用。

主體移動對焦 背面都唔甩

對SL有印象的用家，看到SL2的正面可能會覺得機身沒太大改變，但其實廠方也落足心思，除了手柄位特別加入凹槽，令手握感更加好之外，同時間亦在接環旁多加1個FN（自設功能）鍵，配合機背另一個FN鍵，用家可以根據自己的使用習慣來設定最適合的功能。至於機背的屏幕雖然採用固定式設計，但觀景器升級為576萬像素電子觀景器，並使用S1R相同的225點對比度自動對焦系統。不過，為了令對焦能力加強，廠方引入Smart AF智能自動對焦模式，除了支援人臉識別之外，亦能分析主體移動進行對焦，就算是背部，只要是移動中亦能鎖定及對焦。

除了影相能力加強，SL2的拍片能力亦相當強勁，其中支援最高5K＠29.97fps解像度的影片拍攝，亦支援電影級的4K@59.94fps解像度影片拍攝。加上影片儲存支援最高10bit的色彩深度，相比不少最高8bit色彩深度的相機，SL2提供更豐富、更多層次的顏色。而貫徹相機夠「硬淨」的特點，新機除了繼續使用全金屬製作外殼，同時亦支援IP54功能，令機身達到完全防塵，亦可抵禦360度全方位淋水。值得留意的是，SL2亦支援FOTOS App，可經Wi-Fi及藍牙將相片傳輸到手機或平板，亦能使用這個App進行遙控拍攝，令這個來自德國的相機，相當貼近現代相機科技標準。

■規格

感光元件：4700萬像素全片幅CMOS

快門：1/40,000（電子快門）或1/8000（機械快門）至30分鐘，B快門

感光度：ISO 100至50,000

儲存界面：SDXC×2

其他功能：機身5軸防手震、最高每秒20張連拍、4K＠60p拍片、高解像拍攝模式、Maestro III影像處理器、Wi-Fi、藍牙

售價：$51,000（淨機）

查詢：2385 0118

文：吳一鳴

編輯/李宏豐

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