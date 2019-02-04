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Happy PaMa 教得樂 第269期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：家庭「煮」婦

【明報專訊】很多朋友以為我喜歡煮飯，是因為我為食。講起來要感謝我父母，自小饞嘴，雖未至於大排筵席，不過每逢有喜慶節日，我們家都會大宴親朋。我娘親當然不會放過任何親自下廚大顯身手的機會，亦有廚師到會上門煮佳餚。母親執著中式餐桌禮儀，父親執著西式餐桌禮儀，兩個執著，沒想到成就了我，成為我SON學院培訓項目主打。

想當年我娘親可說是個走在時代尖端的事業女性，搭飛機去傾生意，在那個年代是很稀罕難得的事。但無論在外在商場上馳騁，如何威風八面，在家時，一樣日日買餸煮飯，即使有家傭幫忙，她也一定堅持親自做。雖然我和娘親的關係水深火熱，但她照顧家庭各人的起居飲食，尤其父親，包括看懂他的眉頭眼額，確實無微不至。

明明父親都說不用等齊人吃飯，為什麼一定要等他從診所或者醫院回來才可吃飯呢？我起初以為因為父親是一家之主的身分，後來才知道，一家人坐在一起食飯，除了是長幼尊卑，更是家庭觀念的教育！飯桌規矩，娘親捉得很嚴謹，不得越雷池半步，但食飯時可以閒話家常傾下偈。所以我們一家人習慣在飯枱上交流日常生活大小事。無形之中，建立起我很重家庭的觀念。

還有一個我愈大愈似娘親的習慣，就是喜歡結緣，鍾意派街坊。每次有朋友來我家中作客食飯，一定預備足夠餸菜之餘，更準備多些餸菜分量，讓愛吃的朋友帶回家。端午節包糉，過年的蘿蔔糕芋頭糕年糕角仔，娘親除了派給親朋戚友，也一定會派街坊，經常到的菜檔、肉檔、魚檔的東主員工，一樣有份。所以說起娘親的突然離世，大家都傷心難過和捨不得。

透過食物傳遞愛與關懷

長篇大論講當年，是我一直在思考，為什麼今日的家庭關係，總是很疏離薄弱，究竟原因何在？因為父母的工作愈來愈繁忙，又要應酬，所以很少和子女一起吃飯？因為煮飯的責任，已經完全交由家傭負責？是因為愈來愈多無飯主婦、無飯家庭的出現而帶來彼此的隔膜？

我份人最怕熱，但甘心情願身水身汗去街市買餸返屋企煮飯，只是為了希望吃的人能夠開心滿足就好。不怕肉麻一點講，就是透過食物傳遞愛與關懷，希望吃的人能夠感受到我的真情真意。

很多人羨慕我和一對子女的關係很親密，作為一個嚴母，究竟如何做得到？這要歸功大小T自小跟着我到菜市場，齊齊揀心水餸菜、決定煮什麼餸，買回家後，我親自煮，然後一家人坐低一齊食，我相信這對拉近我們一家人的關係，肯定大有功勞。

娘親當日沒有宣之於口的心事，到今日我終於懂了！已經答應回家食飯，她還是會以奪命追魂call來確實我幾點返到屋企，目的很簡單，只是想我吃到最新鮮滾熱辣的餸菜。她最後一次出門旅行前，為我準備的一盒虎皮尖椒，我竟捨不得一次吃完，每餐一隻慢慢吃，每一口都是跟淚水一起吞下的。

媽媽煮的餸菜的味道，是一輩子都忘不了的味道，完全超越了好吃不好吃的層次。一輩子很短，珍惜每一次一家人一起吃飯的機會吧！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第269期]

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