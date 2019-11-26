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Happy PaMa 教得樂 第269期

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家庭有教：紛爭中穩定家庭（一）

【明報專訊】反修例風波持續5個多月，執筆之時再有嚴重人命事故，大學生身亡、示威者中槍、中年人被燒傷等，均令不少香港人痛心。筆者不是政治或警務專家，對於社會如何回復平靜，重新上路，與不少香港人一樣實感無能為力。然而我們可不能肆意地讓這份無力感不斷擴散，否則長遠會影響兒童的心理和精神發展。因此嘗試以家庭為單位，探討家長可以如何協助孩子擺脫「無力感」：

停一停想一想 免理智受情緒奴役

（一）激烈事件生起激烈情緒，產生激烈的「負能量」，無論是衝突的各方，皆有可能在盛怒之下，「心」受到「奴役」（見「怒」：即「心」被壓倒在「奴」之下），成為憤怒情緒的「奴隸」。家長和孩子之間，在面對各式各樣的衝突場面時，有可能受到負面情緒影響，產生不符日常行為規範的激烈表現。因此家長需予以警惕，自身示範及引導孩子在激動時「停一停、想一想」，以免個人理智受到情緒奴役。

（二）我們不是情緒的奴隸，卻可以是情緒的「朋友」，因為不同情緒着實在我們身上發揮不同用途。在社會衝突中，不同的負面情緒發揮各自的功能：

˙「憤怒」反映我們追求公平公義的堅持，同時提醒我們不要讓潔淨心靈成為情緒的奴隸，失去自我控制

˙「哀傷」出現於當我們珍惜的人、物和價值受到損壞和傷害，反映我們對人的愛和對社會的關懷

˙「恐懼」是讓我們思考自己行動的一道明鏡，在價值追求表現得勇往直前的時候，想一想自身安全和他人感受，遠離危險，終究體現「免於恐懼的自由」

家長和孩子明白情緒「好朋友」的功能，能夠減低雙方在風波中的「無力感」，心靈也較安穩。

（三）聖經說：「愛裏沒有懼怕，愛既完全，就把懼怕除去」（約翰一書 4：18），這句話不論宗教信仰，家長皆當謹記在心，無論社會上有任何風雨，家長可沒有放棄孩子的理由或空間，家庭也定當是孩子的「避風港」，讓孩子感到安全安穩。

至於在持續的社會紛爭中，家長如何建造安全安穩的家庭，增強對自我的「可控制感」，我們下一節再談。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第269期]

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