多多指教：從食看出大道理

˙對食物產生興趣

食物有不同顏色和質感，BB從小便親手接觸食物，也可令他們知道該食物的真正模樣，增加對食的興趣。

˙自己食物自己選

父母在健康食物的框架裏，給BB有限度選擇，讓BB從小建立自主能力、學懂對自己的事負責任、建立獨立思考及判斷能力。選擇食物，就是我們人生第一課。因為培養了判斷能力，孩子會對自己的需要更敏感，更感受到自己何時肚餓，何時吃飽。是認識自己第一步。

˙勇於嘗試

從小接觸不同食物的質感和味道，學習接受新事物，培養開放及勇於嘗試的性格。不要以為從小有得選擇，就會變得揀飲擇食。相反地，從小學習接受不同事物，不單在飲食方面少些揀飲擇食的情况；在生活上，孩子變得更勇敢！

˙避免強迫餵食

BB自己選、自己食，減少了強迫餵食。家長常常以為餵多一點，孩子食多一點，就會健康一點。但心靈健康也同樣重要。愈逼，就愈唔食！

話雖如此，但每個BB其實也不一樣。對大隻妹來說，我Spoon feeding和BLW都有用。現時沒有說哪一種是最好方法。不過我很欣賞BLW給孩子主導的理念。我們每個人都是獨立個體，沒有一個食譜或食量是適合所有人。BB從小學習回應自己的需要，是認識自己和管理自己的第一步。我們作為家長，也應尊重每一個人的獨立思考能力，也慶幸我們能夠為自己選擇。當然家長可以給孩子指引，例如在選擇食物方面，給他健康的選擇，就已經給他最好的了！

講到這裏，要給大家一個消息，就是「多多指教」要跟大家暫別了，跟大家說聲再見，也要同大家講聲加油！父母真的不易做，在現今的香港就更不容易！我自己每天也在學習，希望我的分享可以給大家一點幫助，一點亮光。有緣再見！

文：多多醫生

作者簡介：兒科專科醫生、兩孩之母。做媽媽的經驗體會到兒科的精髓，也看透媽媽的心情。加上兒科的經驗和對兒童發展的理解，對育兒有一點點體會，希望與大家分享。

http://www.facebook.com/drdorothytam

[Happy PaMa 教得樂 第269期]