副刊
Happy PaMa 教得樂 第269期

Happy Pa Ma

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多多指教：從食看出大道理

【明報專訊】轉眼間，大隻妹已經7個月了。從4個月大開始，她就開始進食固體。起初是食用母乳開的米糊，加一些蔬菜或水果。到了6個月大，我開始實行Baby-led Weaning（BLW）。BLW的理念是完全摒棄餵食攪碎食物，並改由BB為主導，給她手指食物（finger food），由她自主地、用自己方法、因應自己喜好和分量，選擇喜歡的食物自我進食。當然她的選擇都是先由家長揀選一些健康的食物為主。這個做法，跟用匙羹餵食有天淵之別。之前食糊仔或粥仔，將所有食物混在一起，攪拌成糊狀，BB根本不知道自己吃什麼，沒有選擇，亦不能反抗。連分量也是照顧者提供，滿足「阿媽覺得你餓」的心理。不知道你有沒有這樣的經歷，就是餵BB食糊仔或粥仔時，總希望食完碗裏的食物，才代表「食飽」！我這有強迫症的媽媽，常常有這傾向！但其實，我們食飯盒，也不是全部吃完吧！誰才是食家，吃多少，喜歡與否，不是應該可以話事嗎？BLW正正因應BB喜好和胃口，選擇自己喜歡的食物和食量，BLW有以下好處。

˙對食物產生興趣

食物有不同顏色和質感，BB從小便親手接觸食物，也可令他們知道該食物的真正模樣，增加對食的興趣。

˙自己食物自己選

父母在健康食物的框架裏，給BB有限度選擇，讓BB從小建立自主能力、學懂對自己的事負責任、建立獨立思考及判斷能力。選擇食物，就是我們人生第一課。因為培養了判斷能力，孩子會對自己的需要更敏感，更感受到自己何時肚餓，何時吃飽。是認識自己第一步。

˙勇於嘗試

從小接觸不同食物的質感和味道，學習接受新事物，培養開放及勇於嘗試的性格。不要以為從小有得選擇，就會變得揀飲擇食。相反地，從小學習接受不同事物，不單在飲食方面少些揀飲擇食的情况；在生活上，孩子變得更勇敢！

˙避免強迫餵食

BB自己選、自己食，減少了強迫餵食。家長常常以為餵多一點，孩子食多一點，就會健康一點。但心靈健康也同樣重要。愈逼，就愈唔食！

話雖如此，但每個BB其實也不一樣。對大隻妹來說，我Spoon feeding和BLW都有用。現時沒有說哪一種是最好方法。不過我很欣賞BLW給孩子主導的理念。我們每個人都是獨立個體，沒有一個食譜或食量是適合所有人。BB從小學習回應自己的需要，是認識自己和管理自己的第一步。我們作為家長，也應尊重每一個人的獨立思考能力，也慶幸我們能夠為自己選擇。當然家長可以給孩子指引，例如在選擇食物方面，給他健康的選擇，就已經給他最好的了！

講到這裏，要給大家一個消息，就是「多多指教」要跟大家暫別了，跟大家說聲再見，也要同大家講聲加油！父母真的不易做，在現今的香港就更不容易！我自己每天也在學習，希望我的分享可以給大家一點幫助，一點亮光。有緣再見！

文：多多醫生

作者簡介：兒科專科醫生、兩孩之母。做媽媽的經驗體會到兒科的精髓，也看透媽媽的心情。加上兒科的經驗和對兒童發展的理解，對育兒有一點點體會，希望與大家分享。

http://www.facebook.com/drdorothytam

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