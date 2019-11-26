Greta自2018年在瑞典國會外靜坐要求政府面對地球暖化的威脅，之後化身年輕環保議題象徵人物，游走各國演講，登上聯合國講台，不猶豫、不畏懼的形象深入人心。Greta最廣為人熟悉的演說，就是在聯合國氣候峰會上以「How dare you」作展開句，嚴厲譴責各國政要對改善地球暖化軟弱無力，無度地消耗將來一代的地球，讓下一輩為這一代破壞環境埋單。

「How dare you」年輕人為環保發聲

那次演講之後，「How dare you」成為各地氣候問題示威的宣傳名句，示威者把它寫成大型標語。「How dare you」是一個相當兇悍及嚴厲的表達句；但由Greta那樣的年輕人說出來，卻是鏗鏘有力。各國對二氧化碳排放這樣消極，地球溫度提升一度覺得事不關己，下一代面對的環境破壞和汚染問題，恐怕已是欲救無從。他們憤怒也是合情合理吧。

在加國課堂內，教師亦有提及Greta的事迹。加拿大對於環保教育一向不遺餘力，新一代對這個議題認識很深。Greta自然成為學生們尊崇的人物。她在加拿大幾個城市巡迴演講，在地環保團體配合遊行，向政府表達強烈關注環保問題的信息。

在溫哥華舉辦的環保遊行，很多家長都有帶同孩子參與。孩子們對於這個議題都很清楚了解， 絕對不只是人云亦云。遊行前，孩子們在超級市場收集回來的紙皮上畫上各種標語，感覺絕不兒戲。當然「How dare you」也是標語之一。那帶有童稚的筆觸，配合小孩子聲嘶力竭地叫出來的口號，作為一個有良心的大人，實在心虛了一下。因為孩子們叫這個口號的時候，還沒懂得世界有各種妥協和困難，他們的訴求是出於自身對社會關心，所以更加真誠動人。

但厚顏無恥的大人在哪裏都一樣多。當Greta毫不閃縮地對各國政要責問環保問題時，有很多人覺得她是環保團體的戲子，亦有人挑剔她生活上各種消費，說除非她祼身赤足茹毛飲血，不然不應對環保議題指手畫腳。更甚者，有人在她患亞氏保加症上大做文章，當她有精神問題，作人身攻擊。畢竟只是一個孩子，提出的又是實實在在的問題，為什麼大人不檢討自己，卻要對一個孩子作出全方位批判？

這也許是大人對真誠訴求感到虛怯的表現吧？由於無法漠視，唯有通過打擊或污名化等手段，將對方從道德高地拖下。

生產商推行回收計劃 挽形象

不過，新一輩對環保要求和認識愈來愈深，各方面都需要正面面對。例如，獲利甚豐的咖啡膠囊產品，媒體和民眾大力聲討它無法回收，造成嚴重環境問題之後，生產商要大力推行自家回收計劃來挽回產品的形象。世界潮流浩浩蕩蕩是無可抵擋。就像煙草公司，都無法抵抗真理和良知前進。

文：Edkin

作者簡介：正職工程，兼職臉書專頁《馬拉松看世界》的責任編輯。最想有一天不用工作，可以全職跑步跑山。中年回流加拿大，一切重新開始。每天和兩個孩子闖蕩加國大世界。著有《馬拉松‧歎世界》。

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