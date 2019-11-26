副刊
Happy PaMa 教得樂 第269期

Happy Pa Ma

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媽媽維特：媽媽忘記放鹽

【明報專訊】社會事件的記憶，在不同人腦中會有不同的烙印方式。像我這種全職媽媽，孩子們生活中穿插的一些事項，往往也是連結我和這場巨大運動的標記。

11月中是上學期測驗的日子，一如往年，大仔萬分期待測驗的最後一天，因為他幾個好友例牌會在那天下午來我家大玩特玩。事實上，早在11月初，已經有同學家長問我是否一切依舊，我還表示「一人成團、無任歡迎」。那時候，還未發生尚德邨警民對峙、防暴警圖入廣明苑搜捕之事。

測驗日共有4天，第一天放學回來，阿仔告訴我，不想邀請某個同學來玩。那個同學天資很高，有時表現會較專橫，是阿仔玩伴之一，但又未至於是好友。阿仔說，如果邀請他來，擔心他會逼其他人跟他的方法玩，而他不久前又當了副班長，如果不依他的意思玩，阿仔害怕他會記在心裏，之後在班上會被他「盯緊」，稍有差池就可能記名。阿仔還說，其實他私底下已跟對方說，今次不想請他來玩，但那個同學很霸氣的回答他，即使阿仔不想他來，他知道作為媽媽的我，也一定會歡迎他來，所以他還是會來我家……

我認真聽完阿仔的說話，第一個反應是，這對我確是一個大煩惱。常來我家的這班同學仔家長，早已組成一個社交網絡群組，方便互通消息，而之前我已在群組內確認一人成團、無任歡迎。如果突然把那同學攆出局，我擔心會予人針對某某的感覺，令對方家長難堪。令事情更形複雜的是，那個同學的爸爸剛巧是一名警察，我擔心會惹來任何針對警察子女的懷疑。

不為顧全大局 忽略孩子感受

那一刻的我，自覺非常懦弱、軟弱。我不是一直堅信應真誠坦白待人嗎？原來我會因為自己的畏懼，而想把大人「顧全大局」的思維，凌駕在孩子的心聲之上。我有勇氣帶着一份信任，信任對方家長也是明白事理之人，帶着坦誠和尊重，直接告訴對方我孩子的想法嗎？

掙扎良久，我問了孩子爸的意見，他認為應該跟對方說老實話。想了一整晚後，我向大仔道歉，承認自己因為軟弱而想過逃避，想過忽略他的心聲；但我醒覺到，我最需要照顧的不是大人的面子，而是自己兒子的感受。我應承大仔，會以最大的誠懇告訴對方，開心見誠溝通。

就在那天，科大男生周梓樂傷重多日後逝世，留下許多的問號。他是第一個直接在反修例示威衝突現場受傷而離世的人，潮水般的群眾湧到他出事的尚德停車場悼念。然後，群眾口號由「香港人反抗」，變成「香港人報仇」。

結果，我發現已經沒需要跟對方家長談了。周末後「大三罷」，大仔幸運上到校巴，可以完成最後兩天測驗，至於測驗後大玩特玩的約定，家長們一句都沒再提，就不了了之。阿仔失望之餘，埋怨示威連累他的約定泡湯，我帶着萬分悲痛，跟他談了許久許久。

不過，絕大部分時間，我都沒有跟孩子談我的悲痛。小學公布來年自行收生結果的這天，我一早收到細仔獲取錄的電話，那是一間無人爭的快樂學校，只是不巧位於經歷催淚煙放題的社區。同一天，理大慘烈如同戰地……

中大的蹂躪、理大的激戰，掀起無盡的心痛，但在孩子面前，我還是得保持一貫的平靜。只是，阿仔幾次告訴我：「媽，碟菜又唔記得落鹽啦。」

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第269期]

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