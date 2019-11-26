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Happy PaMa 教得樂 第269期

Happy Pa Ma

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家教明言：我們都有一個教育夢

【明報專訊】一部好的電影，能燃亮我們一生。以往在不少的電影中，也有探討「教育」這個主題，如在1989年上畫，由已故影星Robin Williams主演的《暴雨驕陽》（Dead Poets Society）；在1995年，則有同樣膾炙人口的《生命因你動聽》（Mr. Holland's Opus）；再數近期一點的，還有以香港真人真事改篇的《五個小孩的校長》……這些電影不單訴說了感人的教育夢，也鼓勵着對教育工作抱有理想的年輕人投身其中，以育人為業。

同樣是真人真事的改編，電影《老師，你會不會回來？》也打動了萬千觀眾的心靈！主角王政忠老師在偏遠鄉區爽文國中實習，面對窮鄉僻壤，初為人師的他，在這所校園經歷了育人的快樂，每天跟淳樸的學生相處，令王老師留下了很好的感覺。

幫助學生克服弱勢及悲痛

當然，初出茅廬的王老師更希望回到城巿任職補習名師，期望努力拼搏，可出人頭地。就在王老師起程在即時，一場大地震震碎了爽文國中同學的心，也讓王老師憶起臨行時同學們天真的一句話︰「老師，你會不會回來？」就是這句問話，讓王老師重新憶起自己對教育的初心。於是，王老師決定留下來陪伴爽文國中的同學成長，幫助學生克服弱勢及悲痛，也讓自己實踐真正的翻轉教育，改變偏鄉孩子的人生。

這就是教育奇妙的地方！不禁叫我想起王家衛導演作品《一代宗師》中的金句，他提到習武有三個境界：見自己、見天地、見眾生。老師的成長路又何嘗不是在這三處尋覓徘徊？

當我們年輕時，初踏上教育專業的學習旅途，實在是一個自我發現與檢視的過程。在教學上，透過待人接物，會更了解自己是否適合在教育路上發展，也更多見到自己的強弱項，不斷實踐，每天都可以是比昨天做得更優秀的老師。

隨着教育改革及專業交流的不斷推展，教師在專業化的路上有很多機會去開闊視野，到不同的學校、機構、地區學習觀摩交流。教育路上，有很多特色個案活動、文化氛圍以至教育思維的革新變化，使我們在路上見到更廣大的天地，也在這個風光明媚的成長旅程中，讓我們實踐教育夢，建構心中的教育理想。

教師如螢火蟲 成長路上發光

無論走得多遠，每個教育故事最有趣動人之處，還是會回到最初的原點，教師仍是「見眾生」的事業，無論教育工作者如何「名成利就」，教育的根本仍是育人。教師可以是漆黑中的螢火蟲，在自己的成長路上閃閃發光。但俯首甘為孺子牛，潤物無聲的一點一滴，可能無人得見，卻仍會是教育工作者最專業可貴的地方。教育路上的同工們，了解和關愛學生，為學子們的成長需要盡上最大努力仍是我們的天職使命。願當天感動你我投身教育的樂章，今天仍然響亮！

文：鄭家明 （基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

[Happy PaMa 教得樂 第269期]

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