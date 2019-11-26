玩創校長：停課可以不停學

先不談政治及社會不穩為家長帶來的擔憂，要了解「停課」本質的影響，大家必須先去了解「學校」在城市角色的兩個重要任務：一、傳授知識，提供合適的課程，準備下一代進入未來社會，提供未來勞動人口的技能需要；二、照顧兒童，釋放婦女及照顧者的勞動力，為現時的城市提供勞動力。當一個城市，因為不同的原因，如天氣暴風影響、傳染病爆發，甚或社會交通不穩定，政府也會宣布停課，這是合情合理的操作。暫且先不在這裏談論2019年11月是否需要停課這個複雜的議題，「停課」本身就令到香港停止了學校的上述兩個功能，而製造了大家的擔憂。

安坐家中網上學習

如果「停課」發生在沒有任何通訊科技的年代，即沒有電視、互聯網或資訊科技工具，的而且確學校便無法讓學生遙距學習。但今天的世代，有着很多不同的工具，雖然學生不能如常回到學校上課，但仍能讓學生在家、或其他安全的地方繼續學習。要做到這樣的在家線上學習，重點不在於有沒有合適的網上平台，關鍵反而在於學校有沒有為此在行政編排上作出準備。

以筆者服務的學校為例，我們在有可能停課的前一天，已安排課程組及各學科的科主任老師，預先安排各科的老師在家工作，讓老師按各級各科進度錄製不同的學習短片及製作在家學習的教材，按指定時間上載於學校伺服器內，同時為學生編製在家網上學習的時間表。校方按時間表，通過YouTube及學校內聯網平台發出學習資訊，讓學生安坐家中學習。當學生在按時間表學習之時，老師亦已在編製明天的學習材料了！在11月停課的5天裏，我們共製作了122條學習短片，合共有19,752次觀看，全校30班學生共花了63,132分鐘學習知識。有了這樣的行政編排，老師不需要擔心花4小時由家中回到學校卻沒有安排任何工作，反而可以安坐家中，把交通時間花在備課的心思之上，雖然停課不是我們的希望，但卻讓學生可以選擇在家中繼續學習，維持學校在城市的功能。

為孩子安排體驗學習

停課的確令到老師無法發揮照顧孩子這個功能，需要家長自行安排家人、家傭或朋友代為照顧學生，這亦是停課迫不得已出現的狀態。但家長其實可以在停課期間，為孩子安排更多體驗的學習。因為在平日上課的日子裏，學習很多時都會編排在書寫、練習、考試及評估等方式之上，但其實學習或課程，重點是給予孩子學習機會。如果在安排上不能做到外出，家長亦不妨在日常生活中讓孩子學習不同的生活技能，如照顧家中的長者、學習照顧家中年幼的弟妹，或幫忙做一些家務。孩子可能是第一次學習如何使用洗潔精，學習如何使用洗衣機，雖然這不是孩子平時日常會做的事情，但也是一個豐富學習經驗的好機會。

文：朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第269期]