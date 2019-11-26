副刊
Happy PaMa 教得樂 第269期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

玩創校長：停課可以不停學

【明報專訊】相信每一個香港人，無論你的政見如何，2019年11月的日常生活及情緒，必然有一定程度的影響。說回教育，如果你是一位家長、教師或者學生，相信這段期間受影響會更加大。前陣子，政府未宣布停課，大家就擔心交通大亂，能否安全抵達校園；停課期間，大家就擔心學習進度，以及要安排人手照顧孩子；復課後，大家又擔心學校附近的空氣污染問題。

先不談政治及社會不穩為家長帶來的擔憂，要了解「停課」本質的影響，大家必須先去了解「學校」在城市角色的兩個重要任務：一、傳授知識，提供合適的課程，準備下一代進入未來社會，提供未來勞動人口的技能需要；二、照顧兒童，釋放婦女及照顧者的勞動力，為現時的城市提供勞動力。當一個城市，因為不同的原因，如天氣暴風影響、傳染病爆發，甚或社會交通不穩定，政府也會宣布停課，這是合情合理的操作。暫且先不在這裏談論2019年11月是否需要停課這個複雜的議題，「停課」本身就令到香港停止了學校的上述兩個功能，而製造了大家的擔憂。

安坐家中網上學習

如果「停課」發生在沒有任何通訊科技的年代，即沒有電視、互聯網或資訊科技工具，的而且確學校便無法讓學生遙距學習。但今天的世代，有着很多不同的工具，雖然學生不能如常回到學校上課，但仍能讓學生在家、或其他安全的地方繼續學習。要做到這樣的在家線上學習，重點不在於有沒有合適的網上平台，關鍵反而在於學校有沒有為此在行政編排上作出準備。

以筆者服務的學校為例，我們在有可能停課的前一天，已安排課程組及各學科的科主任老師，預先安排各科的老師在家工作，讓老師按各級各科進度錄製不同的學習短片及製作在家學習的教材，按指定時間上載於學校伺服器內，同時為學生編製在家網上學習的時間表。校方按時間表，通過YouTube及學校內聯網平台發出學習資訊，讓學生安坐家中學習。當學生在按時間表學習之時，老師亦已在編製明天的學習材料了！在11月停課的5天裏，我們共製作了122條學習短片，合共有19,752次觀看，全校30班學生共花了63,132分鐘學習知識。有了這樣的行政編排，老師不需要擔心花4小時由家中回到學校卻沒有安排任何工作，反而可以安坐家中，把交通時間花在備課的心思之上，雖然停課不是我們的希望，但卻讓學生可以選擇在家中繼續學習，維持學校在城市的功能。

為孩子安排體驗學習

停課的確令到老師無法發揮照顧孩子這個功能，需要家長自行安排家人、家傭或朋友代為照顧學生，這亦是停課迫不得已出現的狀態。但家長其實可以在停課期間，為孩子安排更多體驗的學習。因為在平日上課的日子裏，學習很多時都會編排在書寫、練習、考試及評估等方式之上，但其實學習或課程，重點是給予孩子學習機會。如果在安排上不能做到外出，家長亦不妨在日常生活中讓孩子學習不同的生活技能，如照顧家中的長者、學習照顧家中年幼的弟妹，或幫忙做一些家務。孩子可能是第一次學習如何使用洗潔精，學習如何使用洗衣機，雖然這不是孩子平時日常會做的事情，但也是一個豐富學習經驗的好機會。

文：朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

[Happy PaMa 教得樂 第269期]

相關字詞﹕線上學習 停課 名人kol 朱子穎 玩創校長

上 / 下一篇新聞

蒸包出籠 外皮見高下
蒸包出籠 外皮見高下
包點革命：粉紅麻糬包 可愛到「紅都面埋」
包點革命：粉紅麻糬包 可愛到「紅都面埋」
新款創作：學做酒店級流心包
新款創作：學做酒店級流心包
陳柏熹一雙手創無限可能 一紙千步 摺出珍禽異獸
陳柏熹一雙手創無限可能 一紙千步 摺出珍禽異獸
後記：夢想：建立摺紙能力檢定制度
後記：夢想：建立摺紙能力檢定制度
從餐桌「一張臉」看見你的修養
從餐桌「一張臉」看見你的修養
常犯錯誤
常犯錯誤
知多啲：按宴會性質選擇衣著 穿出體面
知多啲：按宴會性質選擇衣著 穿出體面
關愛教室
關愛教室
專家的話：「彈性座椅」調節覺醒狀態
專家的話：「彈性座椅」調節覺醒狀態
關愛教室：學校各出其謀 支援SEN學生
關愛教室：學校各出其謀 支援SEN學生
教學助理貼身照顧 助跟上進度
教學助理貼身照顧 助跟上進度
本周FOCUS．採訪手記：貓咪闖校園 通德示範愛的教育
本周FOCUS．採訪手記：貓咪闖校園 通德示範愛的教育
活動推介：東區海濱感受音樂文化氣息
活動推介：東區海濱感受音樂文化氣息
活動推介：奶粉罐DIY變小寶寶樂器
活動推介：奶粉罐DIY變小寶寶樂器
重要日子提提你
重要日子提提你
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
上一課：親子空中飛舞 鍛煉肌肉 趕走寒背
上一課：親子空中飛舞 鍛煉肌肉 趕走寒背
玩家分享：刺激好玩 訓練平衡
玩家分享：刺激好玩 訓練平衡
童繪遊樂場：石頭畫：尋「石」記
童繪遊樂場：石頭畫：尋「石」記
熱辣消息：走入森林認識環保
熱辣消息：走入森林認識環保
送上祝願卡關懷孩子
送上祝願卡關懷孩子
家家有禮：水晶球內遇上真愛
家家有禮：水晶球內遇上真愛
與miffy共度夢幻佳節
與miffy共度夢幻佳節
「零食」照相館 瘋狂打卡
「零食」照相館 瘋狂打卡
問專家：遊樂場遇上小惡霸 父母應即時介入？
問專家：遊樂場遇上小惡霸 父母應即時介入？
讀樂樂：舞台欺凌故事重新演繹
讀樂樂：舞台欺凌故事重新演繹
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
家教明言：我們都有一個教育夢
家教明言：我們都有一個教育夢
媽媽維特：媽媽忘記放鹽
媽媽維特：媽媽忘記放鹽
民房四寶：假如胖虎當上了班長
民房四寶：假如胖虎當上了班長
遊子歸加：環保責問
遊子歸加：環保責問
波波教授演講廳：催淚煙傷身又傷心
波波教授演講廳：催淚煙傷身又傷心
多多指教：從食看出大道理
多多指教：從食看出大道理
家庭有教：紛爭中穩定家庭（一）
家庭有教：紛爭中穩定家庭（一）
辣媽CEO：家庭「煮」婦
辣媽CEO：家庭「煮」婦
論盡教育：青春仍在 夢想須早
論盡教育：青春仍在 夢想須早
香港芒草原靠山火「續命」
香港芒草原靠山火「續命」
知多啲：栽種門檻低 可製生物燃料
知多啲：栽種門檻低 可製生物燃料