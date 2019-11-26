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Happy PaMa 教得樂 第269期

Happy Pa Ma

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升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】綠茵多英文多功課 入讀直資更有利

問◢ 本人家住將軍澳，小女於2018年9月出生。現有綠茵英文（國際）幼稚園（日出康城）、浸信會奧基英文幼稚園的PN（學前班）取錄。綠茵學費較昂貴，浸信會奧基則離家較遠，需轉車，車程來回約1.5小時。小女屬觀察型寶寶，性格比較慢熱、獨立。本人注重英語成績，家中主要語言是廣東話，但希望她將來入讀直資小學，故英文幼稚園是本人首選。請問兩間幼園於教學、語境、升小等比較，哪一間較適合？

答◢ 如果「適合」是指讀得比較開心又學到英文，奧基值得考慮；如果是指要將來要入讀直資、要多些英文、多些功課，可考慮綠茵。你住將軍澳，與位於深水埗的奧基路程較遠，從就近入學角度來選校，綠茵可以秤先一些，較符合你的要求。

呂郭碧鳳兒童為本 適合文靜慢熱孩子

問◢ 家住赤柱，女兒2歲10個月，比較文靜及慢熱，將會報讀K1，請問明我幼稚園及愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園哪間會比較適合？

答◢ 兩所幼稚園文化不同，明我是東區名幼，用螺旋式綜合課程，既有遊戲，亦有學習，更着重功課質量，畢業生多升讀中華基督教會基灣小學等名小學；呂郭碧鳳以兒童為中心，小朋友會讀得開心，學得愉快，本人參考教育局質評報告，給此校的評級為最高之A++，有畢業生升讀番禺會所華仁小學、軒尼詩道官立小學等。如果是文靜慢熱小朋友，可以考慮呂郭碧鳳。

私小津小升中實力 難直接比較

問◢ 如以學術程度及升中派位角度出發，深水埗的崇真小學暨幼稚園與大角嘴天主教小學（海帆道）哪間好？

答◢ 升中派位自行分配階段基於各校之收生準則，可包括教育局成績次第、面試、操行及課外活動；而統一派位則用學生的banding來派位。無論升中之自行分配與統一派位，表面上都與讀哪一間小學無關；再者崇小是私立，新大天是津貼，要比較也不容易。不過，如果用世襲超收額來排位，新大天在32校網排名第一，所以，本人認為該校在油尖旺區值得考慮。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

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