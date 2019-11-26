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Happy PaMa 教得樂 第269期

Happy Pa Ma

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讀樂樂：舞台欺凌故事重新演繹

【明報專訊】Brundibar這本兒童繪本是Tony Kushner根據同名捷克歌劇故事重新演繹，並由Maurice Sendak繪畫而成。Brundibar歌劇是由劇作家Adolf Hoffmeister及作曲家Hans Krása共同合作，於1938年完成。猶太人作曲家Krása當時被關在Terezín納粹集中營，所以，該歌劇在Terezín上演次數多達55次，劇中角色均由營中的兒童擔綱演出。Krása於1944年在Auschwitz被殺害，事實上，至1944年前期間，被送離或送進集中營的兒童不絕，為要讓歌劇能順利演出，所以經常要訓練那些取代送離集中營而新加入的兒童，更要經常綵排，這樣，令演出增添了難度。

兩兄妹為媽媽找良藥遇挫

書名Brundibar是捷克俚語，指大黃蜂，是一種有攻擊性的昆蟲。故事首先描述兩兄妹聽從醫生的吩咐，急忙為病榻中的媽媽找良藥——新鮮牛奶。經過長途跋涉，他們終於來到城市，去到市廣場，希望能快快找到新鮮牛奶，把它帶回家。兩兄妹在市廣場遇到了賣雪糕的、賣包點的，最後終於給他們遇上了賣牛奶的販子，可是，賣牛奶的一句「No money No milk！」令他們感到傷心和失望。

因為Brundibar原本是一齣歌劇，所以裏面有很多押韻的句子、對話和詩歌。作曲家Krása為賣雪糕的、賣包點的和賣牛奶的販子各自寫了一首廣告歌，讓故事由開頭悲傷的氛圍轉向輕鬆歡樂，增添了音樂感和玩味。

My ice cream so cold it burns!

Greedy folk who gobble hasty

Will turn blue and pucker-faced-y.

Eat it slow, it's nice and tasty!

Vanilla-Kova!

Chocolate-Kova!

Citronova!

Cold-throat-Kova!

Creamy! Drippy! Chilly! Yummy!

Put my ice cream in your tummy!

當遇到賣牛奶的販子，Adolf 又將故事帶回現實——「First you give me money, then I'll give you milk」。

兩個小孩子怎麼辦？可以怎麼辦？忽然間，遠處傳來古怪的、難聽的歌聲，原來就是Brundibar；歌雖然難聽，但所有有錢的成人都將金錢投「他」懷抱。

When the winter wind came blo-o-w-ing

Goosey flew up high

Daddy heard his mournful Ho-o-onk-ing

We heard daddy cry...

Why goose why goose do you fly so

If I may inqui-i-ire?

If you're feeling cold we'll warm you in our oven fi-i-ire

這對兄妹街頭賣唱，將媽媽教他們唱的歌娓娓唱來，可是，Brundibar的噪音實在太大了，沒有人留意他們，當然更沒有獲取一分錢呢！他們更被Brundibar嚇壞了，逃跑到陋巷，感到十分失望。

欺凌者無處不在

Adolf 將故事主軸轉移至那個欺凌者Brundibar身上，然而，邪不能勝正，團結便是力量。兩兄妹得到3隻能說話的動物及300個學童的幫助，脫離欺凌者魔爪並獲得金錢買鮮牛奶給媽媽醫治，最後媽媽的健康恢復過來。故事理應是大團圓結局，只是，Adolf 在故事末端卻留下了伏筆，指那欺凌者是無處不在，將會重來。

They believe they've won the fight,

They believe I'm gone - not quite!

Nothing ever works out neatly -

Bullies don't give up completely.

One departs, the next appears, and we shall meet again, my dears!

Though I go, I won't go far...

I'll be back. Love, Brundibar

文︰呂美玉

[Happy PaMa 教得樂 第269期]

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