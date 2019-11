讀樂樂：舞台欺凌故事重新演繹

兩兄妹為媽媽找良藥遇挫

書名Brundibar是捷克俚語,指大黃蜂,是一種有攻擊性的昆蟲。故事首先描述兩兄妹聽從醫生的吩咐,急忙為病榻中的媽媽找良藥——新鮮牛奶。經過長途跋涉,他們終於來到城市,去到市廣場,希望能快快找到新鮮牛奶,把它帶回家。兩兄妹在市廣場遇到了賣雪糕的、賣包點的,最後終於給他們遇上了賣牛奶的販子,可是,賣牛奶的一句「No money No milk!」令他們感到傷心和失望。

因為Brundibar原本是一齣歌劇,所以裏面有很多押韻的句子、對話和詩歌。作曲家Krása為賣雪糕的、賣包點的和賣牛奶的販子各自寫了一首廣告歌,讓故事由開頭悲傷的氛圍轉向輕鬆歡樂,增添了音樂感和玩味。

My ice cream so cold it burns!

Greedy folk who gobble hasty

Will turn blue and pucker-faced-y.

Eat it slow, it's nice and tasty!

Vanilla-Kova!

Chocolate-Kova!

Citronova!

Cold-throat-Kova!

Creamy! Drippy! Chilly! Yummy!

Put my ice cream in your tummy!

當遇到賣牛奶的販子,Adolf 又將故事帶回現實——「First you give me money, then I'll give you milk」。

兩個小孩子怎麼辦?可以怎麼辦?忽然間,遠處傳來古怪的、難聽的歌聲,原來就是Brundibar;歌雖然難聽,但所有有錢的成人都將金錢投「他」懷抱。

When the winter wind came blo-o-w-ing

Goosey flew up high

Daddy heard his mournful Ho-o-onk-ing

We heard daddy cry...

Why goose why goose do you fly so

If I may inqui-i-ire?

If you're feeling cold we'll warm you in our oven fi-i-ire

這對兄妹街頭賣唱,將媽媽教他們唱的歌娓娓唱來,可是,Brundibar的噪音實在太大了,沒有人留意他們,當然更沒有獲取一分錢呢!他們更被Brundibar嚇壞了,逃跑到陋巷,感到十分失望。

欺凌者無處不在

Adolf 將故事主軸轉移至那個欺凌者Brundibar身上,然而,邪不能勝正,團結便是力量。兩兄妹得到3隻能說話的動物及300個學童的幫助,脫離欺凌者魔爪並獲得金錢買鮮牛奶給媽媽醫治,最後媽媽的健康恢復過來。故事理應是大團圓結局,只是,Adolf 在故事末端卻留下了伏筆,指那欺凌者是無處不在,將會重來。

They believe they've won the fight,

They believe I'm gone - not quite!

Nothing ever works out neatly -

Bullies don't give up completely.

One departs, the next appears, and we shall meet again, my dears!

Though I go, I won't go far...

I'll be back. Love, Brundibar

文︰呂美玉

[Happy PaMa 教得樂 第269期]