「零食」照相館 瘋狂打卡

此外，於推廣期內，顧客只需上載與樂「脆」照相館裝置（任何一組）的合照至社交媒體，並tag兩名朋友，即有機會贏取禮品；在領展旗下指定商場或街市以電子消費滿指定金額，更可換取3款別注限量版「Pocky上機懶人包」旅遊精品，與你環遊全世界！

■INFO

樂富廣場「樂『脆』照相館」

日期︰即日至2020年1月5日

時間︰中午12:00至晚上8:00

地點︰樂富廣場B區一樓中庭及各樓層

■送Pocky護照套、摺疊式行李袋連行李帶及行李箱

樂富廣場送出Pocky護照套、摺疊式行李袋連行李帶及行李箱予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。截止日期：12月3日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第269期]