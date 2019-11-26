與miffy共度夢幻佳節

【明報專訊】人見人愛的miffy遠道從荷蘭飛來香港，並以60至80年代尖耳造型現身西寶城、昇悅商場及昇御商場的三大夢幻場景，與大家一起歡度聖誕佳節！首先帶大家前往西寶城的miffy夢幻聖誕小鎮，miffy已經急不及待在充滿節日氣氛的冬日荷蘭大街歡迎大家；另一邊廂，昇悅商場的「miffy聖誕禮物樂園」裝滿禮物的車已經準備就緒為大家帶來連串驚喜；至於喜歡過白色聖誕的朋友就絕對不要錯過昇御商場的「miffy聖誕冰雪世界」，在巨型水晶球中與miffy and friends齊享砌雪人的樂趣。