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Happy PaMa 教得樂 第269期

Happy Pa Ma

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家家有禮：水晶球內遇上真愛

【明報專訊】風靡全球的尋寶遊戲圖書經典之作Where's Wally?，當中的主角大冒險家Wally（威利）向來喜歡周遊列國，今個聖誕他將出走英國越洋到港，來到黃埔天地「Where's Wally @The Whampoa–True Love Will Find You」，更帶同愛侶Wenda、寵物Woof及一眾朋友登陸時尚坊、聚寶坊、享膳坊及黃埔號，為大家送上六大拍照場景，包括位於黃埔天地「黃埔號」的飄雪愛願水晶球，4米高水晶球內，Wally和他的女朋友Wenda相遇，聖誕帽造型的水晶球內還有白雪飄飄，非常浪漫。

此外，每個拍照場景均設有紅色愛的信箱，大家只需自備信紙或明信片放入洞口，按下信箱旁邊的手掣，便可以印上設計別致的聖誕Wally印章，除了Wally，還有Wenda、Woof以及白鬍子法師Wizard Whitebeard，一共4款，每個場景款款不同，大家記得儲齊一套。

■INFO

Wally@The Whampoa – True Love Will Find You

日期︰即日至2020年1月1日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰黃埔天地時尚坊、聚寶坊、享膳坊、黃埔號

查詢︰2121 8344

■送Where's Wally證件套、明信片連特別版郵票

黃埔天地送出「Where's Wally愛的足印」證件套及明信片連特別版Wally郵票予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額12個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月3日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第269期]

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