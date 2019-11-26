家家有禮：水晶球內遇上真愛

【明報專訊】風靡全球的尋寶遊戲圖書經典之作Where's Wally?，當中的主角大冒險家Wally（威利）向來喜歡周遊列國，今個聖誕他將出走英國越洋到港，來到黃埔天地「Where's Wally @The Whampoa–True Love Will Find You」，更帶同愛侶Wenda、寵物Woof及一眾朋友登陸時尚坊、聚寶坊、享膳坊及黃埔號，為大家送上六大拍照場景，包括位於黃埔天地「黃埔號」的飄雪愛願水晶球，4米高水晶球內，Wally和他的女朋友Wenda相遇，聖誕帽造型的水晶球內還有白雪飄飄，非常浪漫。