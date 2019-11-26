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Happy PaMa 教得樂 第269期

Happy Pa Ma

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童繪遊樂場：石頭畫：尋「石」記

【明報專訊】石頭代替紙張

談起繪畫，大家都會聯想起紙張和畫筆，打從幼稚園開始，我們便會對繪畫有初步認識，由塗鴉到兒童畫，進而學習奠定基礎的「素描」，「紙張」是讓我們在繪畫時展現所思所想的小天地，若再深入一點，不同的紙張更要對應不同素材，因為只有正確配對，才能令素材得以全面發揮。

「石頭畫」的真面目

「石頭畫」這個名字相信大家也不會太陌生，偶然在小朋友的美術課堂時，也有老師會讓大家試試，但大多只是淺淡，今天，我們正式看看「石頭畫」的「真面目」。

石頭從哪裏來？

A. 大自然

深秋時分，正是郊遊好時機，於假日時動身走走，欣賞石灘上的石頭，形狀、色澤、體積……最實際還是拿上手的感覺，觸摸獨特的質感，是一個奇妙時刻。享受石頭畫真正樂趣，就是由欣賞石頭開始！

不過，愛護大自然，不能亂撿海邊石頭。我還是建議大家到店舖或網上購買。

B. 到店舖選購

大家可到花墟一帶的園藝店舖找找看，有天然也有人造，當然以前者較佳，畢竟石頭畫應散發一點天然氣息方能貼題吧！

C. 在網上訂購

最方便但最不建議的方法，訂購的石頭要待收貨時才可看到，雖省時方便，便卻失去箇中樂趣。

文︰Miss Rita

Art Playground視藝老師

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