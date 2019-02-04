副刊
Happy PaMa 教得樂 第269期

Happy Pa Ma

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本周FOCUS．採訪手記：貓咪闖校園 通德示範愛的教育

【明報專訊】上期《Happy Pama教得樂》訪問了兩間「樂」學英文的學校，教師透過歌曲去教學生英文，通德學校是其中之一。這間學校的師生都非常熱情，最近又從他們的facebook上，看到一則動人的小故事。

話說早前有兩隻小花貓突如其來地闖入了校園，起初職工看到牠們身上掛有頸圈，以為是走失了的家貓，只好暫時收留及在網上貼文尋找主人，又替牠們改了兩個有趣的名字，一隻叫「通通」，一隻叫「德德」。牠們被發現時也染了病，其中一隻更受了傷，於是教師便帶「通通」和「德德」去看獸醫，並加以照顧。

學校突然多了這兩個「插班生」，學生們當然興奮，小息時也放棄其他遊戲活動，紛紛走到貓籠前，逗小貓玩，關心牠們的康復進度。可是，過了數天，學校仍然找不到貓兒的主人，但考慮到若是要長期收養小貓，校方未必應付到，始終在長假期時，沒有人手可以照顧牠們，於是校長唯有呼籲有心人領養，不久，他們便找了一個合適的家庭。

教學生正面迎接分離 心思可嘉

學生們得悉兩隻小貓要離開通德，當然依依不捨，雖然教師也解釋過牠們已找到好主人，未來生活會十分幸福，但孩子還是哭成淚人。於是學校便特別為「通通」和「德德」舉辦了一個歡送會，大家用歌聲來告別貓兒，而校方也把歡送會上師生和貓兒的大合照，以及過去一段日子，教師為「通通」和「德德」所拍的照片，統統列印出來貼在校園內，讓學生可以懷緬一番。

雖說收留貓兒算不上是「大愛」之舉，但我十分欣賞通德的校長和教師，特意和牠們舉行歡送會 ，無非是想減輕孩子的傷痛，讓他們正面地迎接分離。單是這分心思，已見到學校對學生的體貼，難怪每個在通德成長的學生，都讚這間是愛心學校。

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第269期]

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