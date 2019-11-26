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Happy PaMa 教得樂 第269期

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教學助理貼身照顧 助跟上進度

【明報專訊】既然公帑支援不足，很多學校唯有各出其謀，自尋出路。正如積極推行融合教育的新會商會學校（下稱新會），便透過籌款聘請了多名教學助理（TA）協助教師上課，既可貼身照顧SEN學生，也打造關愛校園，令一眾學生在包容與友愛的環境下學習及成長。

改善學生行為情緒

新會全校有300多名學生，校長呂錦強指出，當中有1/4人是SEN學童，其中一半屬自閉症。雖說SEN學生有可能在堂上行為失控，影響課堂秩序，但採訪當日，記者觀察不同級別的上課情况，卻未發現有這問題，各個班房均很安靜。

呂錦強解釋，這正是TA和教師合作的成效，「每班均有一名TA協助老師，他們可照顧SEN學童，如見孩子行為失控，會即時介入，讓大家安靜上堂，同時也令SEN學生懂得控制自己行為，遵守規則及專注上課。另一方面，教師會因應學生的情况，安排TA帶領部分學生作小組學習，幫助他們跟上進度」。但他強調，TA的職責不只是關顧SEN學生，亦會顧及其他學生需要，惠及全班同學。

帶領小組學習

全校共有13個TA，每個起薪點約1.1萬元，單是每月支出已逾10萬，成本不菲。呂錦強不諱言，單靠政府津貼並不足夠，要另靠家長及市民的捐助，才可聘請足夠人手。「近年政府的確有聆聽學界訴求，投放更多資源在SEN支援上，我們所獲的津貼也有增加，但仍不足以應付所有開支，需要靠每年家長及其他市民合共約60萬的捐款，學校才可提供足夠的支援。」誠然，學校向來沒有舉行大型籌款，很多家長，以及從不同媒介認識新會的市民，因認同校方的辦學理念而主動捐獻。而新會的辦學團體每年也捐出20萬至25萬元，但這筆捐款主要用來聘請外籍教師。

不過，即使有財力，要聘請足夠的TA也非易事，很多學校也大呻人手流失率高，很難請人。呂錦強直言，很多TA任職一段時間後，便進修轉行做教師，但幸好「走得快也請得快」，通常不久便請到新人填補空缺，「很多TA辭職後也推介其他人來見工，因為我們的TA有份參與教學、處理學生問題，甚至和教師一起見家長，學到與家長溝通的技巧，這些經驗有助未來投身教育行業，所以吸引不少新人申請」。

新會近日加入兩名特殊教育需要支援老師及一名特殊教育需要統籌主任，專責處理SEN學生，但他認為，TA的功效仍然是無可替代，未來希望有足夠資源，繼續以此方法來支援SEN學生。

■助理分享

以身作則 培養學生包容 共建關愛校園

薛巧怡中五畢業後便加入新會，從事TA工作11年，她認為TA可幫助教師教學，「舉例，我們會按教師的要求，帶領SEN學生到課室外作小組學習，以鞏固孩子之前所學的知識，讓SEN學生也可跟得上進度」。

正因TA需貼身跟進SEN學生，從中留意到他們的不同需要，「若SEN學生出現情緒問題，TA可從堂上觀察到，可以和教師或家長討論，了解學生情况，從而協助他們改善問題」。

她又說，TA不時在堂上照顧SEN學生，其他學生見到，久而久之，也了解SEN學生的需要，有助他們包容及接納不同個性的人，懂得互相幫忙，從中可培養其他學生的品德，建立關愛校園。

[Happy PaMa 教得樂 第269期]

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