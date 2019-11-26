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Happy PaMa 教得樂 第269期

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專家的話：「彈性座椅」調節覺醒狀態

【明報專訊】對於有小學引入「彈性座椅」的安排，協康會職業治療師楊志凱對此表示欣賞，認為某程度上，的確可幫助學生更集中精神，「其實近10多年，針對ADHD（專注力不足及過度活躍症）的小朋友，職業治療師在帶領小組訓練時，很多時都會用類似方法。我們會讓小朋友坐在fitball（健身球）或充氣咕𠱸上『彈下彈下』上課，也建議幼稚園及學校使用這個方法」。他指出，根據外國研究顯示，ADHD的孩子在這種模式下學習，不論行為表現、生產力、專注力，以至書寫動機等，都有正面的提升。

楊志凱解釋，一個人能否集中於活動之中，取決於3項因素，包括個人能力、活動要求及環境配合。以小學生為例，他們的專注能力一般只有約20分鐘，患有ADHD或其他專注力較弱的學童，就只得10多分鐘或更短時間。然而，學校的課堂，一節介乎30至40分鐘，學生需要長時間專心安坐，從活動要求來說，要求是高的。

而為了維持在一個平衡的覺醒狀態，即是指頭腦清醒及有集中力，他說，年幼的小朋友，特別是專注力弱的孩子，大多需要「郁」去維持自己「醒神」一些。「小朋友愈要坐定，覺醒狀態就愈低，專注力亦愈弱。成人察覺到自己集中力下降時，或許會望望窗外景色，又或者聽聽音樂，去調節覺醒狀態，但許多孩子需要透過身體活動去滿足自己的感覺需要，才能達至平衡的覺醒狀態。」

因此，如課室設有「彈性座椅」，容許學生可在固定範圍內「郁」動，這種環境配合，相信更有助他們專心上課，「這些椅子的設計，可提供孩子適量的前庭覺、本體覺刺激，這是傳統椅子所沒有」。

僅作輔助 課堂互動更重要

不過，楊志凱強調，「彈性座椅」並非靈丹妙藥，只能視作輔助工具，「更重要是教師可改善課堂的流程，例如課堂有更多的互動，不論是小組討論或動手做的機會，甚至安排走出課室去學習；家長也要改善生活流程，讓小朋友在課餘時更多到公園跑跑跳跳」。他形容感覺刺激對小朋友來說猶如「食飯」，「食飽了便會『郁』少些」。

另外，他又提醒，對於一些肌肉張力低、坐姿不穩的學童來說，未必適宜使用「彈性座椅」，建議應先諮詢職業治療師的專業意見，避免發生意外。

[Happy PaMa 教得樂 第269期]

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