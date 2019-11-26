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香港芒草原靠山火「續命」

【明報專訊】不知從何時開始，「打卡」成了行山特備節目，山系青年最愛按季節更迭跟不同花草合影，其中大東山的芒草便是秋冬的熱門布景板。

植物專家指出，理論上，香港的天氣及地理環境十分適合樹林發展，但為何我們仍可在不少山頭看到芒草原？背後原因竟與山火有關！

本地草界「多數派」 開花如銀海

香港有17%的土地被草覆蓋，雖然沒有嚴格的草類統計，但擅長植物研究的香港大學生物科學學院博士後研究員彭俊超表示，芒草可說是本地草界的「多數派」。芒草為芒屬植物的泛稱，原生在東亞地區，全球共有14種類，香港則有芒（Miscanthus sinensis）和五節芒（Miscanthus floridulus）兩種。就外表來說，芒相對矮身，大約會生長至成人身高的腰位，五節芒的植株較高大，普遍較芒高，可高2 至3米。

從攝影角度，芒草的花是最大賣點，在秋冬花期，花序微微下垂像掃帚，顏色微白帶棕，隨着天氣變冷而轉至金黃色，並慢慢凋謝。芒通常長遍山頭，秋季開花時猶如一片銀海，五節芒多是一叢叢地出現，因此在香港所看到的一大片芒草原主要是芒。

一塊沒有任何植物的土地（bare land），自自然然會吸引植物「霸地盤」在此繁殖，因此各種植物需要鬥快到達這片土地，而擁有快速生長能力、被視為先鋒植物的草，就是贏家。芒草能夠遍佈山頭，正因為它擁有先鋒植物的優勢。

先鋒植物 毋懼貧瘠最怕無陽光

芒草對土壤肥沃度要求不高，可以生長於貧瘠土地，而且種子依靠風力傳播，加快繁殖速度。彭俊超也認為芒草的地下橫生根莖相對發達，協助它們發展群落。不過，芒草不耐陰，光線不足很難健康生長，若路旁的樹木愈長愈高，就會遮蔽芒草。因此芒草不一定會漫山遍野，在陽光及土地空間皆缺的情况下，分佈便會十分零星，有時在路邊也會見到幾株孤獨的芒草。彭俊超指出，每年秋冬，我們都可看到美麗的芒草原，除了芒草自身優勢，原來香港人也有「貢獻」。

氣候足育林 山火阻生態演替

一塊不毛之地（學術上稱為「裸地」，英文為bare land），理論上先會發展成草地（grassland），然後是灌叢（shrubland），最後變成森林（forest），這個過程在香港大約需要40、50年。彭俊超說：「香港位於亞熱帶，雨量充足高於世界標準，有良好條件去孕育雨林。」所以，香港本應不該有那麼多草原。可是，人為造成的山火，阻礙了生態當中的演替階段，「延續」了山坡上草地的生存時間，以致每年登山仍在相近位置看到芒草原的蹤影。

香港是沒有天然山火的。在香港還是重視農業的年代，農民為開闢田地，在山上砍伐和焚燒草木。今天農業式微，可是每逢清明節、重陽節，人們都會上山掃墓，在山頭焚燒冥鏹香燭和燒除墳墓附近的雜草，以致人為山火還是不斷出現。山火發生後，草地瞬間變成裸地，然後擁有優越繁殖能力的先鋒植物再次侵佔空間，在1年內再次成為草原。彭俊超解釋：「在生態學的說法，香港的草坡都是fire-maintained（靠山火維持）。」遇到斜坡時，火蔓延的速度會更快，因此，無論山火發生於什麼位置，總會波及山頂。他補充：「高地容易受山火影響，會排除很多植物，因此有較多空間讓芒草生長。」這解釋了為何總要攀上高山才可欣賞到廣闊的芒草原，而「有賴」山火，芒草原才得以延續。

文：黃嘉希

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

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