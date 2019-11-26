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知多啲：按宴會性質選擇衣著 穿出體面

【明報專訊】穿著得體赴會，也是一種禮儀，可按活動或宴會性質、餐廳高級程度等因素，來考慮穿什麼衣服，dress code分為​business formal、business casual、smart casual等不同類別，P.C.形象顧問公司形象顧問及商務禮儀導師管鋒表示：「​如果出席晚上舉行的隆重場合，通常會穿business formal；如果是日間於戶外舉行的慶祝活動，則可穿business casual，休閒一些。」

他補充，出席哪一行業所辦的活動或宴會，衣著也有分別，「出席銀行、保險、金融、法律界辦的活動或宴會，衣著一般較正統正式；IT、工程界則傾向優閒；廣告業或時尚名牌宴會，衣著限制小，出席者傾向穿具創意或設計特色的服裝」。

如何區分business formal、business casual、smart casual？管鋒說：「Business formal較明確，男士可穿白色或淺色恤衫、領帶、深色外套，配搭牛津鞋、德比鞋或皮底皮鞋。女士可穿連身裙，配搭外套。但business casual與smart casual，​沒有統一標準，兩者之間有很多『灰色地帶』。」

Business Casual可理解為沒有傳統商業衣著般正式，但仍帶出專業及商業形象的服裝 ，例如男士穿恤衫，不打領帶，配搭膠底皮鞋或樂福鞋。至於smart casual，即是具體面的休閒裝扮，比business C​asual優閒，但要讓人感覺穩重和得體，不要穿破洞牛仔褲，可穿休閒運動鞋，但不要穿涼鞋。

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