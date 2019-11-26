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從餐桌「一張臉」看見你的修養

【明報專訊】在香港這個國際大都會，我們不論是出席商務活動、社交應酬，又或是約會心儀對象，經常都有機會到高級餐廳參加午宴或晚宴。不少人以為懂得用刀叉鋸牛扒，用匙羹喝餐湯便算足夠。其實到高級餐廳吃飯大有學問，輕視餐桌禮儀，輕則讓人對你的印象大打折扣，嚴重的可能讓你失去一份工，或者一次業務拓展的機會。

「西方社會有句話：吃一頓飯，可以看到你母親的臉，意謂在餐桌上可以看到一個人的家教。」精修企業顧問創辦人、國際商務禮儀培訓師梁迦傑表示，跟相熟親友聚會，當然毋須過於講究用餐禮儀，但如果是代表公司出席商務宴會就不同了，不懂餐桌禮儀會影響個人及公司形象，茲事體大。

枱布猶如第二張臉 應保持整潔

中國人聚餐或飲宴，枱上的東西會愈吃愈多，但西餐有自己一套禮儀，梁迦傑說：「桌子上的東西是愈吃愈少，吃完最後一道菜，刀叉被收起，桌上只剩下一杯飲品。如果用餐時，菜汁、飲品弄污桌子，刀叉亂放，有可能被人覺得你沒教養，枱布猶如你的第二張臉，因此應保持整潔。」

餐桌禮儀有一定規範，但規範程度，在於主人家或邀約者設定的氣氛或場合，到底是輕鬆還是嚴肅。不論是哪一種，梁迦傑認為，「最重要是懂得體諒和尊重別人，比方說，對方用餐速度較慢時，你就慢下來；對方用餐節奏快，你就快。用餐速度相近，能避免尷尬。此外，可關心對方食物是否合胃口，冷氣是否足夠等」。

西方不同國家及地區有獨特飲食文化，就如英國人和德國人吃薯仔方式亦不一樣，但國際標準餐桌禮儀有一些準則，由衣著、抵達餐廳、用餐過程，以至談話內容、結帳方式等，也有一些細節要留意。

抵達餐廳：邀約者應事前提醒出席者赴會的合適衣著（dress code）。而當大家抵達餐廳時，應告知服務員預約姓名及時間， 以便對方引路。而受邀者離開後，邀約者可發信息給對方表達關心，例如說：「希望你今晚用餐愉快，期待下次見面。」

挺腰坐直 手肘勿放桌上

就座：座位上保持挺直腰骨，膊頭放鬆，避免靠着椅背，予人慵懶感。雙手手腕應靠在桌子邊緣，避免將手肘放在桌上，或把手置在桌下。

點餐：忌大聲呼叫，或透過摩擦指頭發出「噠」一聲來呼喚侍應，「只需將前臂垂直，手掌伸直，輕輕舉起，眼望向服務員方向」。

用餐：餐桌上有多種刀叉湯匙，如不懂如何使用，也不要表現猶豫。桌上的刀叉及湯匙，是由最外側開始使用，此外，電話也不應放在枱上。

結帳：請客吃飯，結帳最好用信用卡，不用現金，避免對方知悉帳單金額，亦可在用餐前將信用卡放在收銀處，結帳時以該卡付款。

聊風花雪月 勿談新聞宗教

跟陌生人或重要人物同枱用餐，難免會感到緊張，假如出現dead air，或叫人心跳加快，甚至腦海變得一片空白。如何打開話匣子、談什麼內容，都是一門學問。

梁迦傑說：「談話內容不宜涉及宗教、八卦新聞，可談關於環境、興趣、運動、旅遊等話題，對話過程中，嘗試多問對方問題，就不易有dead air。」若不善於溝通，梁迦傑建議參考以下貼士。

溝通可分作4個階段，由閒聊開始，逐步建立信任和融洽關係。

1. 閒聊

閒談是良好溝通的基礎，善於閒聊的人予人親切感。跟陌生人同枱用餐，閒聊內容不妨從天氣，甚至問候或讚美對方入手。「例如跟對方說，你看來精神飽滿，平日是否有做運動？這件外套很襯你等等。」

2. 事實披露

如果跟陌生人閒聊融洽順利，接着可以交換一些事實性信息，告訴他人一些有關你的事，例如介紹自己、今天為何在這裏。

3. 共同點

通過了解對方喜好找出共同點，亦可提出個人觀點，製造互動機會，舉例說﹕「我覺得這間餐廳很特別，你覺得呢？牆上的壁畫是我喜愛的畫家作品，你覺得這幅畫怎樣？」

4. 個人感受

此階段是分享個人感受，需要事先建立信任和融洽關係才能順利進行，否則對方或會感到不耐煩及反感。 梁迦傑舉例，跟對方說：「今晚用餐愉快，轉眼過了數小時，不如交換卡片，下次約出來再談？」

場地提供：Bibo

文：李佩雯

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕商務會議 尊重 修養 餐桌禮儀

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