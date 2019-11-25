專家說：長幼疏離 半年見3次互相理解

調查：兩代人七成對彼此評價負面

面對長幼關係日漸疏離，中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院與社會服務機構合作，推行跨代共融計劃，以「接觸理論」作為基礎。黃麗儀表示，接觸理論自1954年發展至今，歸納出要減少偏見，改善關係，需有一定的互動。她指出，根據臨牀應用，理論建議長幼雙方於大約半年內，有3次見面機會，時間可長約半小時至1.5小時，「這樣才能維繫關係，不會流於表面溝通，能明白理解，對對方有同理心」。但她補充，除了講求會面次數，亦講求交流質素。

計劃以理論作基礎，安排中大醫學院及社會科學院學生，為年滿65歲或以上長者作定期家訪和陪診。黃麗儀表示，計劃推行一年後，中期評估數據顯示，長幼受訪者對彼此的評價轉為正面，約兩成四的長者原認為年輕人沒有耐性，接受中期評估時改變看法，認為年輕人有耐心；另有約一成七的年輕人原認為普遍長者性格固執，但於中期評估時改為認為長者具靈活一面。