衛生處方：登記器官捐贈 宜向家人說明

香港每日有逾2000人等待器官移植，不少病人等不及合適器官已經離世。為重燃別人生命，每位市民都可以透過「器官捐贈3S」，支持器官捐贈。

登記意願（Sign-up）

衛生署2008年設立「中央器官捐贈登記名冊」，讓有意捐贈器官人士能方便和有效地自願登記於死後捐贈器官的意願，使醫院管理局器官捐贈聯絡主任在病人身故時，能確定他們意願，盡快聯絡家屬並取得同意，迅速安排器官移植。市民可於「中央器官捐贈登記名冊」（www.codr.gov.hk） 登記。

告訴家人（Speak-out）

研究指出，大部分人如得知家人死後捐贈器官的意願，便會同意達成其遺願。因此，讓家人知道自己對器官捐贈的意願相當重要。大家可善用日常生活中的機會，例如看見器官捐贈新聞或宣傳時，告訴家人自己的意願。

傳播希望（Spread-out）

鼓勵身邊的家人和朋友支持器官捐贈，把支持器官捐贈的信息傳遍社會每個角落。

政府將每年11月第2個星期六定為器官捐贈日。今年適逢香港首宗腎臟移植50周年，為進一步推廣，衛生署的器官捐贈宣傳車於11月及12月巡迴全港不同地點，透過教育遊戲推廣，鼓勵市民在「中央器官捐贈登記名冊」登記。想了解更多資訊可瀏覽衛生署專題網頁（www.organdonation.gov.hk）及「器官捐贈在香港」facebook專頁（www.facebook.com/organdonationhk）

文：楊芊芊（衛生署高級醫生（健康促進））