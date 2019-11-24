一個人的：專家教路 去污漬 補縫隙 還原潔白牆身！

以前做地盤的爸爸喜歡動不動就幫我的房間鑽牆，但他為人較隨心，位置不對就多鑽個，鑽歪了又再鑽，令我的掛牆風扇附近有幾個空洞無用的窿。一年農曆新年他決定為全屋天花板髹上新乳膠漆，一打開房門，我不禁笑了，因為他髹了半個天花板後，發現不夠油漆中途停了，令房間中央的天花板留下一道道新油痕迹，直至現在。說回正題，自己搬出來住之後，我堅持不鑽牆，家中所有掛牆物都使用吸盤層架，牆身亦盡量保持潔白，但有日打掃，發現其中一幅白牆佈滿幾條長30厘米的裂痕，而且不斷蔓延，於是決心連同牆身污漬、凹陷與「甩皮」，一次KO！

牆身污漬

解決方法1：用砂紙輕「省」

作者極愛穿牛仔布衣物，經常不小心揩到白牆，令牆身留有一片藍。其實只需要用濕布輕捽，再用乾布抹乾，便可清除大部分顏色。網上很多人介紹將濕布加牙膏去除牆身污漬，但作者不覺有什麼特別效果。兼職建造業監考員吳永強師傅教路，如果牆身沾到水劑污漬，更理想是利用半乾濕海綿輕擦。如果污漬太深，就要用1000號或以上的砂紙，即幼身砂紙輕擦。作者試過，真的很有效！

不過，若牆上沾上的是油性污漬，如潤膚油或煮食油，吳師傅直言多數無能為力，「因為油性已經索咗入乳膠漆中，有印，點抹都沒太大作用」。但如果污漬既不是水又不是油，他有個小秘訣，可以用醫藥火酒輕抹。建議先找牆角不起眼地方逐少嘗試去污。

「省」牆貼士

1. 用力要平均

僅用一隻手指按着砂紙狂「省」，可能會令牆身其中一處變深色，建議可在手和砂紙間墊一塊海綿平面摩擦。

2. 逆紋「省」 順紋抹

先細看原先牆身髹油方向，若是上下油，那上下方向就叫順紋，左右方向就叫逆紋。吳師傅分享，用砂紙「省」，要逆紋才徹底；而用濕海綿或火酒抹拭污漬時則要順紋，才能抹走坑中物。髹新油也要講究順逆紋方向。

3.砂紙號碼 愈小愈粗糙

砂紙號碼愈小代表愈粗糙。作者在五金舖買入兩款水磨砂砂紙，220號砂紙明顯粗糙得多，1000號則比較幼細。其實砂紙粗糙度是等於1英寸平方面積內平均噴了多少砂粒，所以號數越小，代表顆粒數量越少，顆粒當然就大而粗糙。如果只是想抹走牆身表面污漬，用1000號幼身砂紙即可，而「跣灰」就會用220號砂紙或是120號砂紙磚。

髹油三部曲

1. 用220號粗身砂紙「省」牆，令表面變「鞋」

2. 直接上乳膠漆，共油兩層，第一層稀釋乳膠漆如水，逆紋掃上。

3. 待乾透後，順紋髹上第二層乳膠漆，融入原有牆身紋路。第二層乳膠漆要比第一層濃稠，質地如洗潔精

小貼士

‧牆身有油漬？上新油前要先抹啞白油，再髹新油

‧髹油1呎範圍內，用2吋闊油掃就夠

‧建議買普通乳膠漆，因三合一亮面較易突顯瑕疵

‧將新油髹至牆邊，因牆邊轉角位不易看出鴛鴦色

解決方法2：小面積髹油

作者客廳一個牆角位置日積月累了數十條硬物撞擊的痕迹（圖一），面積約40cm乘40cm，決定請教吳師傅如何能夠小面積髹新油。

網上不少教學都說在髹上新乳膠漆前，要先落防潮油（行內稱罩底），但吳師傅則說不用，可直接上新乳膠漆。大家可以視乎自己需要決定要不要跟從。作者跟從師傅方法髹新油，新油完美融入舊有牆身，細看亦如像新牆一樣！（不過，要留意作者一年多前入伙時，入伙前業主全屋髹完新油，因此原有白牆並不算殘舊。）

牆身撞凹

解決方法：𠝹出厚度再補灰

吳師傅說撞凹了的牆身放大看，像一隻鑊，「批灰落去的時候，深的中間位置夠位藏灰，但鑊邊不夠深藏灰，因此在灰乾時，用砂紙磚一省，鑊邊的灰就會甩。」因此，他提醒在批灰前，一定要用鎅刀將邊緣𠝹深至少2mm，或一個一毫子硬幣的厚度。

平底漿乾後不易打磨

市面上的牆灰林林總總，傳統裝修師傅會將菜膠、福粉、石膏粉、光油或白膠漿等原料自行調製灰漿，稱為菜膠灰。而五金舖有出售各種現成灰，有些叫平底漿、有些叫批牆寶、裂縫寶，網上又有人說可以用白英泥當牆灰，究竟點揀？

吳師傅說新手一律可以買牆之寶，一包一磅左右，價格便宜，夠1呎範圍內批灰用。而平底漿價錢較貴，而且一旦乾涸質地非常硬，打磨牆身時對新手相當吃力。

不過，作者問過大角嘴兩間五金舖都說沒賣牆之寶，建議買35元1.5公升的菜膠灰。作者用來批灰，覺得易批、快乾、易打磨，效果不錯。

批灰五部曲

1. 用鎅刀𠝹深凹痕邊緣，深度最少2mm

2. 用吸塵機或濕布清走坑內的粉，令粉不會黐灰

3. 用漆鏟批灰，先向邊緣壓實，再補中心，最後大面積一次過上灰，剷平

4. 等灰乾透，用粗砂紙或砂紙磚打磨，即行內稱為「跣灰」，打磨牆身明顯凸起的灰痕

5. 髹上新乳膠漆（跟上文「髹油三部曲」），視乎需要，可以重複批灰步驟3、4

甩皮、起泡、裂痕

解決方法：先批灰再上油

撕掉海報膠紙，不慎令牆身甩皮，即使是薄薄一層，都需要𠝹深凹痕，重新依照上文（「批灰五部曲」，見圖）批灰上油，不可以直接上乳膠漆。吳師傅解釋：「你甩了層油，其實牆身已經凹咗，所以要批灰，而批灰的目的就是令表面平整。」他說如果直接髹上乳膠漆，乾後表面會爆開，因為甩皮位置的油漆太厚。除了甩皮，如牆身起泡，亦需要剷走泡位，再批灰上油。

如果膠紙仍貼在牆上，其實可以用風筒吹溶膠紙後，用濕布慢慢抹走。「如果掌握到，在適當溫度下膠紙會脫離牆身，但如溫度太高，有機會令膠紙痴返落牆。所以個風筒不要定住同一個位置吹，應該要左右左右搖擺，觀察膠紙情况。」

牆身一旦出現裂痕，只是普通批灰上油，在冷縮熱脹下，裂痕好快重現。因此，吳師傅建議將「頭髮絲」大小的裂痕，挖深到2mm闊，吸乾淨粉後，用白膠漿塞進裂痕，表面再黐上紙帶。待白膠漿乾後才進行「批灰五部曲」，這樣才能較持久地解決牆身裂痕。

紙帶有彈性，使用時不需要泡水，而是用白膠漿黏在裂痕處。「紙帶目的是將裂痕夾硬扯住，令裂痕的變化局限在底部。」其實，如果想徹底解決裂痕，裝修師傅一般會將整面牆身剷起（行內稱剷底），先以化白水或清水將牆身弄濕，再用漆鏟剷走舊油，通常只會剷走舊乳膠膝和底灰，不會剷到見石屎。剷底後才重新完整地批灰上油，但對於一般小住戶來說實在是太大工程。

修補膏乾後難清 新手慎選

至於網上熱賣一種聲稱是日本出品的防水牆壁修補膏，附專用刮板，一抹一剷就可以令裂痕消失。但一支250g容量索價90元，頗貴。作者最近在五金舖見到一款快乾補牆王亦標榜一抹修復裂痕，0.5公升一罐賣13元。不過，吳師傅不建議使用，一來修補完裂痕好快會再現。而且，這種物料膠性和黏附力雖然高一些，但其實白膠漿黏附性更高。「新手來說唔識用仲大鑊，乾了好難清。」

修補牆身裂痕

1. 先挖深裂痕至最少2mm闊

2. 將白膠漿填進裂痕

3. 黐上紙帶，再在紙帶上批灰，最後髹油

【劏房生活：客廳篇之二】

文 // 彭麗芳

圖 // 楊柏賢

編輯 // 王翠麗

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