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2019年11月24日星期日
漫畫連載
周日話題：如何摧毁一間大學？
先投票再說
開展社區和職場的組織戰：區議會選舉的意義
安徒行傳：獄吏困境與犧牲的博弈
周日話題：大考驗‧大戰略：區選後的分裂與團結
圖文城市
星期日現場：逃出理大
周日話題：港英的止暴制亂：警廉衝突與特赦
同場加映：選舉中的公民力量：韓國的經驗
七情上面：絕望捲土重來 掌心緊握尖牙
開門讀書：學成致用 挽救狂瀾
chungkin express：亂世讀書——薦Radical Market（中）
阿貓阿狗：#55 無辜
童軍跳彈牀：《大時代》第十一集 忠誠勇毅 有勇無謀
同場加映：《再見UFO》黃金時代逝去以後，我們仍在
獨恒戲語：For All Mankind如果月上紅旗飄揚
家明雜感：金馬獎2019觀影記（一）：大陸片從缺的一年
影片簡評：《喪青獻世樂團》 IIA
咩世界：第133期 ／假日
單元連載
星期日文學‧太宰治：《人間失格》和人生失格
營救達人尹浩然校長 特赦是第一步，更重要是重建信任
料理分子：台灣「國飯」鹵肉飯 佐涼拌青瓜解膩
一個人的：專家教路 去污漬 補縫隙 還原潔白牆身！
通識導賞：當「被失蹤」成為常態：阿根廷的骯髒戰爭與五月廣場母親的反抗
ways of seeing：24/7倫敦展看見時間 睡眠是抵抗資本主義最後防線
未來城市：荔枝窩永續到幾時？
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咩世界：第133期 ／假日
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【明報專訊】文//郭梓祺
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周日話題：如何摧毁一間大學？
先投票再說
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未來城市：荔枝窩永續到幾時？
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