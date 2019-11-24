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chungkin express：亂世讀書——薦Radical Market（中）

【明報專訊】今天是四年一度的區議會選舉投票日，請大家務必踴躍投票，反正投票不用錢，不投白不投— — 去投票因為免費純屬開玩笑，其實是想乘機帶出，有否想過投票需要收費？

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