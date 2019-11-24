周日話題：大考驗‧大戰略：區選後的分裂與團結

不是擔心能否順利進行，也不是擔心街頭有沒有衝突，或單純的選舉結果如何。

而是由6月延續至今的運動，無論經過多少挑戰，都能延續下去，但潛在的問題，自然不少，可能在選舉後一次過顯現，非常需要有心人的集體智慧。

首先，我是希望大家一定要投票的，今天也是專門改機票回來投票。與此同時，只要有論述，我們不應將任何非常鼓勵、或非常不鼓勵參加區議會選舉的言論，簡化歸納為「人」或「鬼」。在現有「一國兩制3.0」的高壓體制下，區議會選舉，同時具有下列功能，兩派意見，同時都是道理。

盡力投票 和平演變政權

主流論述曾認為，區議會選舉是反修例運動以來，第一個讓全體市民能表態的「變相公投」。假如是6月16日200萬人遊行後立刻選舉，結果可以很一邊倒，而這民意也基本上持續至10月。然而在過去一個月，建制派利用種種文宣，包括刻意不修復「三罷」運動帶來的交通破壞，把支持「反修例運動」簡單標籤為「暴徒」，去重新集結「泛藍」支持，作為他們的「變相公投」，希望通過選舉結果「輸少當贏」，顯示民意並無大變化，從而瓦解整個運動的momentum，連帶那些已出現的大遊行，也要一併貶低其重要性。加上經過理大圍城一役，前線損害甚多，選舉日監督掌心雷、疑似舞弊等的能力，也隨之減低。從這角度看，選民應該盡力投票，令建制派不能達到上述效果。

另一個理論，是區議會在特首選舉的選舉委員會1200席當中，佔有117席，全票制，以往都是建制派壟斷。但假如這次非建制派得到過半議席，就能全取這117席，理論上，足以影響選特首大局：上屆非建制派基本盤+反修例運動後若干新議席+商界游離票+新增117席，確實有可能超過600票，令沒有北京祝福的候選人成為下一屆特首，這就是戴耀廷教授推廣的「風雲計劃」。從種種民調所見，如此大勝並不容易，實在不宜樂觀，但假如相信這計劃，區議會選舉卻是「和理非」唯一能和平演變政權、達到「五大訴求」的平台，因此應該盡全力投票，催生上述結果。

北京輸打贏要 盲信守規變相維穩

然而，我們也必須知道，區議會並非《基本法》規定必須存在的機構，忽然卻被政權宣傳為「政府依然有效運作、值得市民信賴」的圖騰。經過過去半年，現政權明顯不具備任何認受性與公信力，官員一律指鹿為馬，警察暴力俯拾即是，怎可能因為一個區議會選舉讓政府乘虛而入，反過來宣傳everything's under control——這是勇武派一直希望傳遞的信息，而這信息，其實也是得到和理非認同的。即使是「黃色經濟圈」這類看似和理非的構想，其實也是建基於「我們必須減低對政府、建制的一切依賴來自力更新」這樣接近無政府的激進假定，只要民間有了這覺悟，其實比一次選舉的成敗更重要。從這角度看，選舉反而是不應進行、進行了也不應被重視的。何况從法工委對最高法院裁定反蒙面法違憲的激烈反應可見，根據北京輸打贏要的作風，假如反對派真的全取選委會117席，就會定性為「陰謀爭奪政權」，屆時依然有種種方式搬龍門、定新例，反映「風雲計劃」和「佔領中環」一樣，都是一廂情願的書生論政，盲目相信習慣不守規矩的對方守規矩，只會變相維穩。

於是，矛盾出現了。這些觀點不可能同時照顧，但都「各有道理」——這不是各打五十大板的和稀泥，而是客觀上，必然有人完全相信戴教授的判斷，用九牛二虎之力，宣傳這次區選怎樣重要；也肯定有人對此不以為然，擔心選舉後立刻「散水」，令過去數月的努力付諸流水。於是，本來一直避免的二元對立，忽然出現，而強迫其中一方含淚接受另一方意見，都不可能。這固然是「無大台」後遺症，但也客觀反映市民對形勢有不同研判，這方面的認知，本來就不可能統一。建制派有見及此，自然要進一步加深上述矛盾，越俎代庖設定議題，去掩蓋運動本身反對「一國兩制」邁向名存實亡這root cause。我們為什麼要落入這陷阱？

成立基金 建「和勇命運共同體」

勇武派、本土派，最不喜歡成為「condom」，而這擔憂是有道理的。前特首梁振英說和理非當選、勇武入獄是「你上我落」，我們毋須像藍絲那樣思維對動機深究，不妨當作「『港獨之父』恨鐵不成鋼」，他的提點，畢竟是值得思考的。怎樣令前線朋友感受到選舉與自己攸關？最起碼是承諾在法律容許前提下，化民意為具體行為，當選議員多提供各種結構性支援，避免過去建制派控制區議會那樣濫發蛇齋餅糉，但這是不夠的。為了關懷犧牲者，當選議員應該制度化到監獄探望守護前線、提供義務教育、鼓勵地區人士寫信支持，總之要令其感到不離不棄。

但做到這些，依然是不夠的，這是出現大變局的大時代，我們也要think out of the box。舉例，全體非建制派參選人，其實應該及早簽署一個簡單約章，一切理念那些虛的東西一概不必，只有一個條款：當選後，願意每月捐出5000元，共同成立一個基金。基金並非由這些區議員管理，而是委任一些勇武派、本土派相對信任（或起碼接受）的社會賢達，或被剝奪選舉權的代表共同管理，例如本土論述權威孔誥烽教授、練乙錚教授、陳雲博士、被高調DQ的黃之鋒、已經身在獄中的梁天琦等，負責營運這個支援前線的基金，特別註明支援那些因為參加運動而被控告、坐牢、出走的前線朋友。假如非建制派得到200席，這就是每月100萬、一年1200萬、三年3600萬，再找一些同情運動的中產眾籌一個1:1的matching fund，一場選舉，就可以成立多一個7200萬元的基金，也就是另一個「612基金」。這不能解決所有問題，但可以慢慢建構「和勇命運共同體」，這其實是雙方都需要的。

宏觀思考 達成持久戰

只要「和勇合一」結構性成形，無論選舉結果本身如何，整個運動也就有了新的張力和團結力。再進一步，還可以成為催生「黃色經濟圈」的助力，例如邀請這方面的商戶，再製造一個matching fund；又可以同時建立國際線，例如邀請海外香港人，又建立一個matching fund，分別推進其他戰線，它們之間又能互相合作，同時高度自治，避免昔日泛民式腐敗大台的出現。做到這些，區議會選舉無論發生什麼事（這實在太難控制、而且必須承認建制派握有主導權），就變成次要矛盾，因為主要矛盾已經解決了，團結也會加強了。

這只是隨便說說，現在恐怕已經太遲；選了再提，假如處理不善，又是內耗契機。重點是各方領袖必須思考超越光譜的想像，否則只會重蹈2014年、2016年的覆轍。假如矛盾持續，而沒有人解決，就是把議題設定權拱手相讓給建制派，那時候種種分化抹黑、挑撥離間，無日無之，就是運動崩潰之時。

因此，我們應該明白，區議會選舉本身的重要性，並非投票還是不投票、勝出多少還是誰勝誰負，而是怎樣通過選舉，鞏固運動的momentum和團結，不被有心人乘虛而入。勇武派不會出現現實意義的大台，這方面的思考，包括主動照顧對方情感和利益，應該更多由非建制政黨、公民社會領袖承擔：畢竟資源掌握在你們手上；而且建立和勇武派的互信，也是避免各走極端的恆常機制，誰不受惠？可惜香港傳統領袖始終不擅長宏觀思維，往往見樹不見林，希望經過過去數月的進化，能令他們覺悟區議會選舉是大危機，需要大智慧才能解決。在選舉結果公布後、分裂內涵出現前，這個極短暫的窗口，他們應該盡快思考這問題，坐言起行，令這場運動在社會、經濟、文化、國際結構上，都成為可以持續以年為單位、達成目標前不會散水的持久戰，「腦袋full gear、思想be water」，這才不負全體真香港人過去數月堅持的重託。

文//沈旭暉

編輯//林曉慧

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