小店港漫突圍 「周秀娜」啟發商機

跟場內一般漫畫店不同，張瑞生的店採用開放式設計，盡用空間，四周掛滿、貼滿漫畫宣傳海報，搶眼亦吸客，「好多當年的讀者，長大、結婚後沒有再追看喜歡的漫畫，但他們對漫畫仍有感情，行信和望到海報，發現原來仍在出版，就會想買番」。

張瑞生是不折不扣的「MK仔」，「雖然好多人話呢度cheap，但我從小在這長大，對旺角好有感情。時代不斷變，旺角不斷變，即使信和亦經歷了好幾個『朝代』的變化，由『四仔竇』到警方大掃場變了『死場』，以致租金大跌，吸引小店進駐，有人離開有人加入，不斷跌跌撞撞變成今日的面貌」。