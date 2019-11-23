My Melody陪你下午茶 重拾少女情懷

【明報專訊】無論你是哪個年代的中學生，身邊總能找到一個喜歡粉色兔子My Melody的女生，這個「好朋友」今次化身成afternoon tea，陪大家走進粉紅色的飲食國度！Vive Cake Boutique推出期間限定My Melody Tea Party下午茶套餐，位於中環的店舖變成My Melody迷的夢幻樂園，入口處有一個約1米高的My Melody公仔迎接大家，店內飾滿粉紅玫瑰，牆上掛有一幅異常搶眼的巨型My Melody圖畫，非常震撼。