好「營」power food 無肉也歡

餐廳全天候供應早午晚3餐，以營養及健康為主題，不設肉類菜式，以供應可持續海鮮及農產品為主，主廚Renaud Marin在設計菜式時亦有參照營養顧問的意見，在講求味道之餘，亦顧及營養需要。菜譜設計既有蛋奶素食者可享用的選項，亦用上不少現時流行的power food所製作的菜式，加上他多年來在全球不同的米芝蓮餐廳工作，最後以地中海菜系融入日本健康飲食而設計這裏的菜式。

餐廳講求食得清新自然，連裝飾用的香草盆栽也全為入饌所備用，並採用本地農場的有機產品，並與本地漁家合作取貨，兼顧減碳之餘也可確保食材新鮮，即使是醃製食物也自家製作，如醃製的三文魚、吞拿魚、火腿甚至乳酪等都是大廚自家製，清楚食物來源。連咖啡及茶也使用公平貿易產品，甚至連餐酒也以生物動力的葡萄酒為主，更有不少無酒精的雞尾酒選擇，能滿足追求健康飲食又不放棄美味的都市人。

■Asaya Kitchen

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 香港瑰麗酒店 6樓

查詢：3891 8732