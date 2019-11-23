創意澳洲菜進駐藝術館 無敵維港和牛脆餅爭寵

位於藝術館1樓的Hue，佔地5000呎，餐廳設計呈長條形，長長一排幾近落地的玻璃窗，將維港上粼粼波光與對岸港島城景映入眼簾。配合地利，餐廳的裝潢也特別富藝術感，以叫人看得舒服的森林綠及樺木蜂蜜色作主調，配以黃銅及瓷磚，簡潔高雅，並以芬蘭著名壁紙工作室的3幅抽象藝術家壁紙粉飾，又成為打卡的好地方。

凱撒沙律變臉 香料加分

餐廳以香港較少見的澳洲菜為主打，集團創辦人為澳洲人，又在香港飲食業工作多年，一直致力推廣既富創意又現代化的澳洲菜。Hue交由33歲的澳洲行政主廚 Anthony Hammel打理，將多元化的澳洲菜帶來香港。Anthony師承澳洲名廚Mark Best，以現代西菜為基本，結合多元文化料理；及後他在以游走亞洲為主的郵輪上工作，走遍亞洲多國，將多國文化融和至創新料理中，眼界不囿於某種菜系。上乘精緻的澳洲菜，講求用上在地食材，香港是國際都會，世界各地的食材信手可得，Anthony活用澳洲、新西蘭、日本、西班牙等地食材，像採訪當日他就用上日本來的活鯖魚，配上澳洲鮑魚；而前一天則用上本地鮮鮑魚作搭配，完全視乎當日最佳食材而選用，而主廚亦謂：「在創新的同時，最重要是令客人都充分知道在吃什麼，我會在菜式的味道及賣相上改進調整，好像我們的凱撒沙律版本，用的都是經典食材，但稍將生菜改成生菜杯的模樣，最後加上法國的Vadouvan香料，不但提升味道，亦更好看。」主廚謂，澳洲人頗喜歡咖喱等香料味，他小時候就吃了不少在蛋上灑有咖喱香料的食物，所以在設計這道凱撒沙律時，就想到加入Vadouvan香料，既添澳洲風味，同時豐富整道菜的味道。

紅菜頭扮意粉 鰻魚碎提鮮

改良經典菜式的同時，他亦自家製作不少配料及下了極多工夫，一道看來像血紅色意粉的紅菜頭沙律，為了令紅菜頭的甜味更突出，以煙熏紅菜頭及洋菜膠（agar）自製成紅菜頭油，作為沙律調味，再配上磨碎的煙熏鰻魚提鮮，並配上羊奶芝士，入口完全沒有紅菜頭的草青味。

而主菜中的一道熟成鴨胸，將英國鴨胸先以自家方法熟成1個星期，配黑蒜醬汁及木梨（quince）蓉，看來簡單，但鴨胸的熟成及煎焗皆令其發揮出極佳肉質與味道，黑蒜醬的微甜也能提升肉香。

不可錯過的還有72%黑朱古力撻，這是Anthony向師父致敬的甜品，每日新鮮焗製，黑朱古力保有軟滑如絲的口感。主廚表示菜譜每月都會更換，周日亦即將供應brunch及下午茶。

■Hue

地址：尖沙嘴梳士巴利道10號 香港藝術館1樓

查詢：3500 5888

文：潘小熊

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com