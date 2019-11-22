通靈少女再出擊 青春台劇活化宮廟文化

《通靈少女》於2017年首播，隨即引起廣泛熱話，收視持續報捷。此劇由公視與HBO Asia合作製作，由陳和榆編劇和執導。國際平台迴響十足，作品成為台灣庶民文化元素成功吸睛的案例。今年迎來第二季共8集，導演改為劉彥甫，男主角與主角小真（郭書瑤飾）兩位好友亦有換角。上季結尾講述阿樂（蔡凡熙飾）遇上交通意外身亡，與小真的戀情似乎告一段落。然而，新季揭開阿樂靈魂跑到瘦弱男生張宇軒（范少勳飾）身上，劇迷似乎不太受落，批評老套。

先說說《通靈少女2》的本土元素，首集以台灣處處可見的宮廟文化打開序幕，以「小確幸」、「青春劇」活化宗教傳統，擲筊、作法至乩童等亦引起好奇。HBO Asia乘勢推出原創紀錄片《通靈少女背後的神隱世界》，呈現台灣鬼月的習俗及背後意涵。新季導演劉彥甫表示，因為自己宗教信仰緣故，本身對宮廟文化一知半解。所以除閱讀作品原型人物索非亞的書籍，他亦去過不同宮廟探訪做功課。

科技衝擊信仰傳播

現實宮廟中的廟公主要用台語溝通，故事中濟德宮的金老師（陳慕義飾）繼續說得地道。他亦混合不少俚語，例如「人家在吃米粉，你在旁邊喊熱」，意指湊熱鬧的人皇帝唔急太監急，太過嘮叨。惟台語都是點到即止，或能代表當地社會語言斷層的實况。作品反而帶出有趣觀察，嘗試輕輕帶過近年興起的新式宮廟、儀式網絡化等。劇情說及金老師的弟弟營運新式宮廟搶生意，廟內為日式建築，「設計」及服飾簡潔，吸引大批信徒，反思習俗儀式的意義。宮廟又推出手機求籤及拜拜的應用程式。導演表示：「其實世界各地的宗教都一直嘗試新的信仰傳播方式，我相信那是所有傳統文化去新科技必然會遇到的衝擊。」

不想獵奇地呈現仙姑「出招」作法多厲害，《通靈少女2》仍是台劇的拿手好戲——青春。故事在於小真的成長，鬼上身橋段相當衝擊，卻正正為了突出小真放下的過程。她比一般人更糾結，由於可以跟亡靈溝通，她能留戀的「機會」其實更多。劉彥甫說此是對其身分更大的考驗：「面對親人的死亡已經很難，對小真來說還加上仙姑身分，面對男友回魂，她該不該處理？她會不會也忍不住自私？我們覺得，可以用這一季的小真來陪伴觀眾，也許我們面對自己人生遇到的難題，都會很脆弱、不夠勇敢，但還是可以看看小真，她也是很努力在面對自己。」

神明靈驗 人們才信？

少女只想當個少女，但能力愈大，責任愈大。其中一集說到，首季把阿樂意外撞死的酒駕司機來廟想請小真協助通靈，找尋阿樂亡靈。附上宇軒身的阿樂也想借小真的口，向司機故作通靈成功，以原諒對方及給予救贖。小真難以接受。劉彥甫說今季特別的是小真要「演」回通靈此事，發揮她自己的能力：「不管是話劇社裏嬉嬉鬧鬧的『演』，或向司機表達感受的『演』，均讓小真不再是真的通靈，而是因着不同目的去『演出』自己原本排斥的天賦。」

劇集已於剛剛的周日大結局。整體來說節奏有點緩慢，回魂的阿樂經歷生死卻依然樂天到極，令角色有點扁平。不過第三集倒令人印象深刻，故事說到他們要修一尊被人斷手斷腳的「落難」神像，尾段舉行神明進殿安座之儀式。小真旁白說到神明與人的關係，更拉闊地呈現個人應該如何看待自己心中的信念，以及信仰。神明靈驗，人們才信，還是人們相信，神明才應其承諾？17歲的他們，一步步在找尋答案。（www.hbogoasia.hk）

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

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