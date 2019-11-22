威爾斯城堡之都 擠進英國最細房屋

世遺中世紀城堡 保存良好

威爾斯是經常被遊英旅客忽略的英倫國度，但不說不知，以每平方公里計算，威爾斯是全世界建有最多城堡的國度，因此贏得「城堡之都」（Castle Capital of the World）的美譽。來到威爾斯觀光，自然不能錯過參觀城堡。在境內眾多保存良好的城堡之中，有4所是在13世紀由英格蘭國王愛德華一世（King Edward）下令建造的城堡和城牆，在1986年同時被列入世界遺產，因而最受注目，康維城堡（Conwy Castle）便是其中一所。

石建的康維城堡有着護城的防禦功用，配合康維河（River Conwy）的沿岸景致，其外觀看來更是宏偉漂亮。經過700多年歷史洗禮，城堡內結構仍保存良好，主要範圍都可以內進參觀（付費），城堡頂端是俯瞰市內及沿河景色的理想位置。

橫越百年懸索橋

屬同一世界遺產的康維城牆（Conwy Town Walls），跟城堡同期建成，現時仍有不少部分被保留下來，跟鎮內的其他樓房和諧配合。遊客可以24小時免費走上舊城牆，這亦是在高位感受小鎮氣息的最佳方式。

連接康維城堡，分別有3條大橋跨越康維河，中間的一條Conwy Suspension Bridge在1826年落成，是世上其中一條最早出現的懸索橋。原有的木地板在19世紀末被換成金屬地板，其後鐵製的吊索上亦增添了鋼纜加固，雖看起來不像那麼古舊，但全都超過百年歷史。現在遊客可以從康維城堡位置步上這條長99.5米的古吊橋渡河。

迷你「碼頭屋」漁民站不直

離開康維城堡，沿岸邊走數分鐘，便會到達市內另一個重要又有趣的景點，大不列顛（英格蘭、蘇格蘭和威爾斯）最細小房屋（Smallest House in Great Britain）。這個地方雖小，幸好鮮紅色的外牆顯眼，加上時常有遊客在外排隊進內，很難會走漏眼。

這小屋面積僅有3.05米乘1.83米（約60平方呎），樓高3米設上下兩層，早建於16世紀，已有數百年被漁民作居所之用，別稱「碼頭屋」（Quay House）。據說1900年最後一個居住在此的漁民身高6呎3吋，他站立時無法在屋內挺直身子，最後只好無奈搬走。其後這屋被市政府評為不適合人類居住，漸漸變成了訪客前來參觀的景點。現時遊客可以付1英鎊（約10港元）入場費進屋內參觀，但基於安全理由，只可以留在起居用的下層，不可以爬上設有牀鋪的上層。

漫步古建築 入冬歎青口

全市的範圍不大，康維主要景點都在步行距離，可以放慢腳步輕鬆遊覽。建於16世紀的Plas Mawr別墅是市內另一個值得參觀的地方。這幢別墅被評為16世紀伊利沙伯時代（1558 至1603年）至今保存得最好的樓房，內裏可感受當時富豪的生活，及其對藝術的品味（11月至3月休館，入場費7.3英鎊/約74港元）。若覺得意猶未盡，或碰上Plas Mawr休館日子，不妨參觀距離不遠的Aberconwy House。這座全市最古舊的樓房建於14世紀，雖然內裏的佈置不及Plas Mawr可觀，但更具歷史氣息（入場費4.8英鎊/約48港元）。

康維是個甚受歡迎的旅遊城市，要尋找不同檔次的食肆一點也不難，市中心也開設了不少售賣甜品小食的店舖；沿岸亦有酒吧、咖啡店可作歇息消遣。康維也是個漁業重鎮，冬季盛產的青口（Conwy Mussels）最具名氣，到來不妨一試。就算是在普通餐廳吃經典的英式炸魚薯條，也採用新鮮魚獲作食材，感覺格外美味。

■大量城堡 留下被侵略痕迹

威爾斯建有世界最密集的城堡，其土地面積20,779平方公里，建有的城堡超過600所。以每平方公里計算，城堡數量比任何其他歐洲國家要多，而保存至今的亦超過100所，參觀城堡成了遊覽威爾斯的必然元素。

建有大量城堡的原因，並非證明威爾斯的富強，反而展示了這片土地常被視為侵略對象的歷史。第一批大型城堡的建設，是自1066年來自北方的諾曼人（Normans）的侵略，為征服威爾斯，他們在每一個登陸的城市都興建城堡。

在威爾斯境內不少古城堡都極具觀賞價值，但暫時只有4所列入世界遺產，包括康維城堡、卡那封城堡（Caernarfon Castle）、博馬里斯城堡（Beaumaris Castle）及哈萊克城堡（Harlech Castle）。興建的原因相同，其時英格蘭國王愛德華一世征服威爾斯，在各個據點城鎮建設城堡。而這4所城堡，被譽為13、14世紀軍事建築中的最佳典範。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照往英國毋須簽證

匯率：1英鎊約兌10.08港元

機票：香港來回曼徹斯特，國泰航空航空經濟客位票價，約6800港元起（連稅）

交通：曼徹斯特每小時有火車通往康維，車程約2小時，單程車費14英鎊（約142港元）

◆康維城堡（Conwy Castle）

地址：Rose Hill St

門票：9.9英鎊（約100港元）

◆大不列顛最細小房屋（Smallest House in Great Britain）

地址：10 Lower Gate St

門票：1英鎊（約10港元）

◆Plas Mawr

地址：High St

門票：7.3英鎊（約74港元）

◆Aberconwy House

地址：Castle St

門票：4.8英鎊（約49港元）

文：劉啟智

編輯：蔡曉彤

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