菜式二：意式番茄沙律（insalata di pomodoro）

羅勒……5片

黑椰菜（Radicchio）……4瓣

羊奶芝士……50克

脆麵包粒……50克

Oxheart番茄……1個

San Marzano番茄……1個

Torpedino番茄……1個

Datterino番茄……4個

調味：

10年意大利陳醋……5毫升

特級初榨橄欖油……20毫升

海鹽……適量

黑椒……適量

做法：

1. 把Oxheart和San Marzano番茄切片，約1厘米厚，備用。Torpedino及Datterino番茄一開四，去除中間白色或綠色的芯，備用（小貼士：番茄芯質感偏硬並帶苦澀味，宜剔除）

2. 先把切好的Oxheart和San Marzano番茄平放碟上，再隨意放上Torpedino及Datterino番茄（小貼士：擺放番茄次序應為由下而上、由大至細）

3. 在番茄上灑鹽粒及黑椒。脆麵包粒壓碎灑上，加入羊奶芝士及羅勒，倒入2茶匙橄欖油，2茶匙意大利陳醋

4. 黑椰菜撕碎，與適量鹽粒、適量黑椒粒、1茶匙意大利陳醋及1茶匙橄欖油拌勻，置於番茄上面

5. 最後加小量陳醋及橄欖油，即成

■買餸攻略

◆Datterino綠酸紅甜 Oxheart結實多汁

意大利盛產番茄，當中Datterino番茄極為常見，甜度非常高，Theo形容入口就如在咀嚼提子一樣，外皮非常薄。當外皮仍是綠色時頗酸，但當轉成紅色時，酸味亦轉成甜香，入口難以置信地香甜。至於黃色的Datterino番茄味道相近，可以混合使用為菜式增艷。

San Marzano番茄的甜度沒有Datterino番茄般高。但正因其溫和的滋味，就成為意大利最重要的番茄，Theo形容：「差不多全意大利的番茄醬都以這種番茄製成。」無論是樽裝或罐裝番茄，平日家庭或餐館製作番茄醬，都會選用San Marzano番茄。

Oxheart番茄，因其外貌似心臟而得牛心茄之名。是一種密度極高的番茄，表面帶有凸起的紋理，非常墜手。番茄籽極少，肉質結實多汁，茄皮柔軟可連皮食。店內尚有出售多款番茄，例如深色外皮帶有條紋的是Grappolo番茄，可愛而尖長的Torpedino番茄等等。

■有片睇

立即去片，跟Theo學做意式番茄沙律：bit.ly/34aHcnu