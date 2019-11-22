海鱸魚……1條

夏洛特薯仔（Charlotte Potato）……6個

佛羅倫斯茴香（Florence Fennel）……1棵

去籽黑橄欖……15克

醋漬酸豆……10克

扁葉番荽……5克

車厘茄……5粒

調味：

特級初榨橄欖油……2湯匙

阿瑪菲檸檬（Amalfi Lemon）……1/4個

海鹽……適量

黑椒……適量

做法：

1. 剪去魚鰭防𠝹手。刮走魚鱗，洗淨瀝乾（小貼士：建議刮鱗時將魚放入透明膠袋中，以防魚鱗四彈。若想確認魚鱗是否已清理乾淨，可逆向觸摸魚皮測試）

2. 開腹去除內臟及魚腮，洗淨瀝乾

3. 從魚鰭向主骨方向落刀，沿魚背橫刀切入至主骨，最後從魚尾起出一面魚件。反轉另一面重複步驟

4. 去除魚腩骨，沿魚肚外側邊位切去約1厘米（小貼士：用手觸摸感受是否尚有魚骨在內）

5. 薯仔去皮，放入滾水內，加入半茶匙鹽，以低火煠煮約8分鐘

6. 切好茴香葉，備用。茴香頭切半後，再切成厚度約1厘米的半月形薄片，放入鍋內與薯仔一起煠煮約1至2分鐘（小貼士：茴香若垂直切會留有硬梗，要橫切才能煮得軟嫩）

7. 用刀尖刺向薯仔及茴香，若容易刺入代表夠熟，可以撈起

8. 薯仔放涼後切成2厘米厚件，加入少許鹽及1茶匙橄欖油，備用。茴香則加入1茶匙橄欖油，拌勻備用

9. 車厘茄切半備用，番荽切碎備用

10. 在魚件上加入1茶匙橄欖油及少許鹽，平均塗抹。然後魚皮朝下放入平底鑊內，加入1茶匙橄欖油煎約2分鐘，待魚肉變白即可反轉再煎約30秒，然後移放碟上

11. 在平底鑊加入1茶匙橄欖油，把薯仔回鑊，細火煎約2至3分鐘，呈金黃色後反轉煎另一面

12. 把茴香、魚件、車厘茄粒、醋漬酸豆、黑橄欖及番荽碎落鑊，加入一點蒜油及少許橄欖油

13. 把食材連平底鑊放入焗爐，以180℃焗8分鐘（小貼士：以竹籤或叉子插進魚件，若順利插入代表已熟）

14. 取出平底鑊，灑上鮮榨檸檬汁及少許橄欖油，即成

■買餸攻略

◆海鱸魚 脂香誘人

海鱸魚是本地魚市場常見的品種，含豐富魚油，烤焗時油分散發，脂香誘人。一條約500克的海鱸魚正好製作2人分量，起出兩邊魚件或全魚烹調皆可，但留意後者需焗20分鐘使其熟透。

◆薯仔 蠟質型少澱粉宜烤焗

薯仔主要以口感分為兩大類，中式烹調常用的多屬澱粉型（starchy）薯仔，澱粉含量高，烹調時容易碎開融化，宜煠或烤炸。當日在食材店找到的三款意大利薯仔則同屬蠟質型（waxy）薯仔，澱粉量低，烹煮後亦可保持形狀，宜烤焗、燜煮。Spunta薯仔外皮較淺色，Roseval帶偏紅而薄的外皮。由於兩者都以索袋預先包裝，Theo偏好仍放於紙箱內的Charlotte薯仔，攙雜泥沙，代表從土壤取出不久，是新鮮的象徵。選大個而長身的薯仔，以便烹調及切件。

◆佛羅倫斯茴香 球莖香甜

佛羅倫斯茴香在西餐中極為常見，屬於培植品種，由於底部呈球莖狀，因此又稱為球莖茴香，頭部若仍帶嫩綠的細葉是為新鮮。佛羅倫斯茴香的不同部位各有用處，底部球形的莖香甜，做沙律或烤焗都可以。細葉則可當作新鮮香草使用。

◆阿瑪菲檸檬 可連皮咬

Theo形容阿瑪菲檸檬是全世界最好的檸檬。輕刮檸檬表面即可聞到香甜味道，可直接連皮咬開食用。購買檸檬時可憑枝葉分辨新鮮程度，如果仍連有綠葉，代表摘下後不超過3至4天。

■有片睇

立即去片，跟Theo學煮薯仔茴香橄欖酸豆海鱸魚：bit.ly/349frMb