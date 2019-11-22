英名廚Theo Randall教煮意菜 滿「意」番茄 甜如葡萄

■今期主角

◆海景嘉福洲際酒店Theo Mistral by Theo Randall主理人Theo Randall

■分域碼頭尋靚食材

每次看見Theo Randall（Theo），他總是笑容滿臉、平易近人。這位英國名廚雖非長駐香港，但每年總會來港兩三次，為自家餐廳設計菜單，逛逛本地街市買餸。今次他來到中環嘉咸街露天街市的魚檔，就勾起了他曾經到訪本地魚市場的經歷，那些魚獲分門別類售賣的畫面，他記憶猶新。

在香港尋找地道意大利食材並不容易。除了高檔超市，分域碼頭這一家由意大利人開設的食材店都算齊全。論貨量之齊備及新鮮度，對首次踏足此店的Theo來說，已感滿意，不少蔬菜、急凍海產，還有許多粉麵、罐裝橄欖、醋等，都是從意大利進口。買完今次拍攝所需食材後，Theo笑說下次要回來再買過。

◆Theo Mistral by Theo Randall

地址：尖沙嘴麼地道70號海景嘉福洲際酒店B2層

查詢：2731 2870

◆Mercato by Giando

地址：灣仔龍景街1號分域碼頭海軍商場地下

查詢：2511 1252

文：黃怡穎

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com