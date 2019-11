非一般星二代 王曼喜 以愛推動環保

1. 你如何定義自己?

我是一個喜歡憑內心感覺去做事的人,當中愛是我最大的動力。

2. 你平日最喜歡的衣著風格?

簡約舒服為主,多數會穿黑和白。冬天特別愛穿oversized冷衫,配襯牛仔褲或運動服,覺得skinny款式的牛仔褲配boot很有型。

3. 為何會創立自家時裝品牌?

一直以來都覺得fashion industry對地球造成很多污染問題,後來做了reseach便更加清楚,時裝製作過程中,有些顏料和物料會污染地球,而fast fashion的潮流也引發over production的問題,造成浪費,因此便想創立自家的環保時裝品牌,由物料、製作到銷售都可以自己處理,宣揚可持續時裝。

4. 自家時裝品牌有什麼特色?

物料主要會選用有機棉,也有一個系列是使用可持續發展的布料,我們直接聯絡向大牌子供應布料的布廠,然後用他們提供的剩餘布料來做衫,物盡其用。另外,我們也支持公平貿易,會給予製衣工人合理的工資。

5. 你在品牌中負責哪些工作?

主要負責設計,以T恤和裙款為主,款式主打簡約,一來「襟興」,二來易於mix and match。

6. 出櫃後,在為同志平權發聲時有否壓力?

有,但其實是我給自己的壓力。自從出櫃後,我知道很多人對我有期望,希望我可以為同志平權多做一點,因為香港實在沒有太多人做這方面的工作。我正計劃明年6月在香港舉辦一連3日的LGBT festival,內容會有教育和藝術元素,也會有相展,希望能讓更多人了解及支持同志平權。

7. 你的擇偶條件是……

我現在單身,對伴侶的要求很簡單,只要她是一個善良的人,喜歡小朋友和動物便可。另外,我也特別喜歡creative的人,因為可帶給我靈感。

8. 誰人帶給你最大的啟發?

我的媽媽(馬詩慧)。由細到大我都很仰慕她,因為她總會站在別人的角度看事情,也很關懷社會不同界別的事。她也是一個正義感很強的人,見到不公平的事情會發聲,這對我影響很深。

9.你覺得有什麼是被高估的?

錢。這個世界上有很多東西都要用心去了解,但很多人把錢看得太重要,花太多時間去賺錢,而忽略了人生中比錢更重要的事,例如人與人的關係。

10. 什麼東西能帶給你勇氣?

身邊人給我的無條件的愛和支持。當初跟父母坦承自己的性取向後,全因有他們的支持,才讓我有勇氣面對傳媒和大眾。

■Profile

◆王曼喜(Kayla)

畢業於美國Fashion Institute of Design and Merchandising,主修Merchandise Marketing。回港後創立自家時裝品牌Basics for Basics ,推廣環保及公平貿易的時裝潮流。

文:Sabrina Au

編輯:陸亮瑋