繆小姐獨家時裝語言 科學怪人身上探索人性

2019秋冬男裝系列中，Miuccia Prada借用經典科幻小說《科學怪人》（Frankenstein）的主角作引子，透過這名其貌不揚的象徵人物，表達對人性的反思。即使被人類拒諸千里，科學怪人依然渴望得到愛情，悲劇背後代表着浪漫與希望。一直帶領品牌前行的繆小姐，總擅長與年輕消費層聯繫，將抽象的創作意念化為趣味設計，今季她再度找來法國藝術家Jeanne Detallante合作，透過插圖方式，以玫瑰、心形、閃電等圖案，重現科學怪人的經典造型，將之呈現於服飾上，設計極具漫畫感之餘，又貫徹着Prada的復古懷舊風格。

仍是「穿Prada的男人」

談起品牌的經典之處，離不開精準利落的剪裁與質感。創作意念儘管看似天馬行空，衣服卻有相當的實穿度。系列以正統的西裝外套及大衣作主打，沿用經典的方形剪裁，配以英倫的正裝面料、威爾斯格紋布料（Prince of Wales）及細條紋布料（Pinstripes）等，保持着品牌的設計水準。

部分外套款式的靈感來自軍裝，精緻的剪裁配以口袋裝飾，既具功能又富創意。另外，修長版型的長褸採用優質的皮革製成，具光澤感的面料塗層，配搭羊毛長褲，呈現兩種質感，反映獨特的時尚美學。至於用色方面，系列以黑、深灰、墨綠、棕色及寶藍為主調，既突顯品牌的獨有質感，還保持着「穿Prada的男人」的優雅形象。偶爾夾雜的鮮明用色，大大中和了整體暗黑調的沉重感，同時營造奪目亮點。

停不下的時裝革命

在面料技術及運用方面，繆小姐亦比一眾行家多一份前瞻。思想叛逆、不受傳統規限的她，因為對資產階級普遍使用的皮革行李手袋「看不過眼」，早在1980年代便採用特製尼龍面料的革新方式製造手袋，推翻當時大眾對「奢華」的刻板觀念。時至今天，簽名式的尼龍面料，依然大量應用於品牌的設計之中，亦沿用在今季系列的男裝防風外套及褲子等，突顯出面料的無限可能。

近年，繆小姐亦不斷發掘mohair的潛質，將之糅合至不同面料，為今季男裝炮製出多款毛衣設計，像是從軍裝拆解的拼接設計，讓粗獷氣息變得溫柔；而肩部位置飾以mohair裝飾的毛衣，則帶着幾分嬌媚，似乎在顛覆、打破性別界限。由始至終，Miuccia Prada均以時裝作為她的表達語言。

查詢：Prada 2234 7211

模特兒：Dima Lima（AM Model Management）

化妝及髮型：Chris Lam、Joshi Fu

統籌：John Wan

文：Vivian Lau

編輯：蔡曉彤

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