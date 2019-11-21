瑞典美學×英倫傳統 前衛典雅 玩創皮革

Acne Studios一向走北歐路線，既可前衛，又可簡約，推出的皮革手袋款式摩登，線條利落且材質柔軟，是近年迅速竄紅的品牌之一 。作為英國頂級皮具品牌的Mulberry，則致力把現代元素注入傳統皮革工藝，充滿英式田園風味的典雅設計更是深受王妃凱特和梅根愛戴。是次聯名系列正正匯集了兩家的經典風格，把各自的標誌特色發揮到極致。

結合品牌獨有本色

經過Acne Studios設計團隊的重新構思，Mulberry的經典Scotchgrain手袋配上多個皮革搭釦和大型金屬配件，並推出郵差包和迷你斜揹包的款式，以迎合不同女士需要。顏色方面更有Acne Studios的標誌粉紅色和黑色鱷魚紋皮革可供選擇，為低調精緻的英式設計添上一份現代時尚感。

另一亮點設計，是Acne Studios最受歡迎的Musubi摺紙結手袋與Mulberry著名的Bayswater牛皮手袋互相結合。除了將Bayswater的標誌飾釦換成Musubi的寬大皮革摺紙結，袋上的可拆式肩帶更印有兩家品牌名稱，並提供Bayswater的經典橡木棕，亮面黑，以及Acne Studios的標誌粉紅3種顏色選擇，款式新穎百搭，是這次聯乘系列的一大亮眼之作。

細節巧妙變化 不失實用

除手袋之外，是次系列亦推出了一整套由Scotchgrain皮革製作而成的配飾，包括電腦保護套、中型手抓袋、散紙包、迷你拉鏈錢包以及掛繩鑰匙套。兩個團隊更為今次聯乘特別設計出一個合作標誌，把Acne Studios的字母融入Mulberry樹狀圖騰中，並烙印在系列中的每個產品上。Acne Studios的創意總監Jonny Johansson表示，這次合作是友誼和設計自由的象徵，目的是透過細節上的巧妙變化，提升不同設計風格的層次和實用度，務求造出讓消費者滿意的產品。系列現已於全球指定的Acne Studios與Mulberry專賣店公開發售。

查詢：Mulberry 3468 2680

文：Angel Hong

編輯：蔡曉彤