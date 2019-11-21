逆齡美頸訣竅 不要低頭 防頸紋跑出來

長期低頭趨人老

明明每天勤做保養，但歲月卻還是在你的頸上留下痕迹？DermaElements助理市場經理Jovi Leung表示：「面部肌膚以外，頸部和前胸肌膚厚度與眼周同樣薄弱，其汗腺及皮脂分泌相對較少，儲水能力低，容易出現乾燥、產生皺紋，所以更要悉心呵護，否則極易出現粗糙、產生紋路等老化徵兆。」頸紋如水上漣漪一樣綿延不絕的原因，除了是年紀增長的因素，肌膚新陳代謝、製造膠原蛋白的能力開始減慢外，Jovi指出另一大元兇是現代人長期使用電子產品，「不少人長期低頭使用電子產品，當大家無時無刻低着頭，曲着脖子，不僅會令頸部肌肉勞損、肩頸一帶的肌肉變得僵硬甚至緊縮，頸部肌膚經常折疊也會令頸皮承受過多拉扯，再加上缺乏保養，令膠原蛋白加劇流失，皮膚支撐力下降，從而出現細紋、凹陷、鬆弛下垂等問題。」為了頸部肌膚着想，她建議每日減低使用電子產品的時間，並多留意保持正確姿勢。

按摩紓緩壓力 助淡化頸紋

另一方面，因為缺乏汗腺、皮脂腺，Jovi稱胸頸肌膚容易乾燥，缺乏水分亦會加速頸紋形成，「由於面部和頸部的皮膚不同，選擇頸部護理產品時，應該選擇質感容易吸收，較易推動，及有效鎖水、或緊緻抗老成分的頸部護理產品。」選擇合適的產品，再配合恰當的按摩手法，更能淡化頸紋，Clarins助理培訓經理Pinki Ho說：「頸部是支撐頭部重量的關鍵，因為長期低頭而導致頸部出現紋理，這種現象被稱為tech neck，加速頸紋出現和減低頸部肌膚緊實度，按摩手法能夠紓緩頸部壓力，淡化或防止頸紋形成。」Pink分享了以下按摩手法：1. 將產品放在雙手之間加熱暖化，然後塗在頸部和胸胛上；2. 把右手放在頸部的左側，手指放在耳朵的下方，然後輕輕向下按壓至胸部頂部；3. 用左手在右側重複相同的動作。她亦建議配合面部運動，做法是先挺直頭部，嘴巴稍微張開，說英文字「X」，然後將下顎向後拉，有助收緊頸部肌肉從而淡化頸紋。

紫外線加速老化 毋忘防曬

除了從護膚品入手，Pinki指出防曬對於面部抗老尤其重要，對於頸部肌膚保養也一樣，「紫外線是令肌膚衰老的主要原因，而頸部更易長時間暴露在紫外線下，當中的UVA深入真皮層，破壞彈性纖維，加速流失膠原蛋白，令皮膚失去彈性並出現皺紋，所以每天為面部塗抹防曬時，更別忘記把防曬乳擦到胸前與頸部，才能夠有效預防老化和頸紋。」雖然歲月的痕迹誰也避不過，但每天努力保養一下，還是可以減淡或者延緩衰老速度。

查詢：Clairns 2295 0827；DermaElements 2116 4285；Helena Rubinstein 2314 1059；Natura Bissé 2918 1583；Sisley 2115 9799；Augustinus Bader 2565 2105

■Profile

◆Jovi Leung

現為DermaElements的Assistant Marketing Manger，任職美容界將近十年，自小受玫瑰痤瘡及濕疹困擾，親身嘗試過市面上大量不同的美容產品及療程。

◆Pinki Ho

現職Clarins助理培訓經理，從事培訓行業8年，近年尤為專注美容培訓工作。

文：Elly Lai

編輯：陸亮瑋